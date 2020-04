Fabiola Muñoz: “No hay sistema de salud que aguante la irresponsabilidad de la gente”

La titular del Ministerio del Ambiente, Fabiola Muñoz, reiteró a la población su pedido cumplir con todas las medidas que emite el Poder Ejecutivo como parte de la lucha sanitaria en contra de la propagación del coronavirus COVID-19 en el país.

En una nota de prensa de la cartera que dirige, Muñoz recordó a la ciudadanía que el mencionado virus se transmite con facilidad a través de las personas, por lo que es muy importante el acatamiento al aislamiento social obligatorio que decretó el presidente de la República, Martín Vizcarra, hace 20 días como medida para afrontar el estado de emergencia.

Según indicó, si requieren abastecerse de alimentos, lo ideal es que solo un integrante de la familia sea quien salga de la vivienda a comprar y no ir en grupo.

“Una característica peligrosa de esta enfermedad es que no puedes presentar síntomas y llevar el virus contigo. Una persona escondida en un transporte ha llevado el virus desde Lima a una región donde no se había presentado ningún caso hasta ahora. No hay sistema de salud que aguante irresponsabilidad de la gente”, expresó la ministra en referencia al caso del primer paciente positivo con COVID-19 en la región Apurímac.

Asimismo, la integrante del Gabinete Ministerial comentó que el Poder Ejecutivo sostiene reuniones diaria para evaluar nuevas medidas y ajustes a las que ya existen para disminuir la curva de ascenso del contagio.

En otro momento, la ministra indicó que su sector trabaja con municipalidades el manejo de residuos sólidos.

“Estamos en permanente contacto con los alcaldes provinciales a nivel nacional para capacitar en el procesamiento de los residuos. Hacemos un llamado a la ciudadanía también a que segregue los residuos desde sus casas”, agregó.