Gloria Montenegro afirma que mujeres y hombres trans solo buscan respeto

En comunicación con el canal del Estado, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, habló sobre la nueva medida del presidente Martín Vizcarra para frenar el coronavirus, la restricción del libre tránsito de las personas según su sexo.

Montenegro consideró que “este es un gobierno inclusivo”. Argumentando que el gobierno es sensible ante las minorías LGTBI por considerarlas en el reciente discurso del presidente.

“Este Gobierno no solo es inclusivo, sino también es altamente sensible a la problemática nacional y mundial. Entonces el presidente Martin Vizcarra ha subrayado que no queremos ninguna expresión homofóbica”, refirió la ministra.

PUEDES VER De Belaunde solicita a ministras Alva y Luna incluir a población trans en bono de S/380

“No queremos ningún tipo de discriminación. Tenemos que respetar a las personas en su diversidad, como se sienten, como se visten, como se expresan. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres. No piden ningún privilegio. Están pidiendo respeto a su dignidad como personas”, resaltó sobre esta identidad del género.

Como se recuerda, el presidente señaló que hombres y mujeres saldrán a las calles en días intercalados. Enfatizando que las personas miembros de la comunidad LGTBI podrán hacer lo mismo, siendo tratadas según el género con el que se identifIquen.

PUEDES VER Alberto de Belaunde solicita que durante la emergencia se respete la identidad de género

“En los más de dos años de gobierno que tengo como presidente he demostrado que este es un gobierno inclusivo. Cuando hablamos de varones y mujeres no estamos solamente teniendo en cuenta una mentalidad: uno u otro. Sabemos que dentro de una igualdad de género, en su concepto más grande, puede haber ciudadanos que se encuentran en otro tipo de ellos mismos, de sus sentimientos”, enfatizó Vizcarra siendo la primera vez que un presidente aborda estos temas abiertamente desde Palacio de Gobierno.

La medida entra en vigencia desde el viernes 3 de marzo, hasta el 12 de abril.