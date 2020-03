Martín Vizcarra: “Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio" [VIDEO]

El presidente de la República, Martín Vizcarra, pidió una vez más a la población este lunes que ponga de su parte para que las medidas que dispone su gobierno tengan mejores resultados frente a la propagación del coronavirus COVID-19 en el país.

¿En qué sentido? De acuerdo a lo que informó el mandatario, hasta la fecha, más de 33 000 personas fueron detenidas por infringir el aislamiento social obligatorio, cifra que incrementa con más rapidez que el número de infectados por el mencionado virus.

Por ello, Vizcarra Cornejo sostuvo que, para vencer al COVID-19, es necesario que los peruanos trabajen en unión, con amor, solidaridad y respeto.

“Agradezco a todos, porque vamos tomando conciencia de la importancia de estos valores fundamentales: el amor en familia, la solidaridad y el apoyo. En estos momentos es donde nos demostramos tal y como somos. Aquí es donde requerimos que se nos conozca no solo por cómo somos por fuera, sino por cómo somos por dentro y de qué somos capaces. Respeta las disposiciones que hemos dado: el aislamiento social, sal lo menos que puedas de tu vivienda y solo en casos estrictamente necesarios. Y si sales, respeta el distanciamiento social”, enfatizó Vizcarra.

Sobre esto último, el mandatario manifestó que, si bien, antes de la propagación del coronavirus, las personas estaban acostumbradas a estar juntas, abrazar a sus familiares y amigos, ahora era importante dejar de hacer eso y mantener cierta distancia que, al final, ayude a detener el contagio.

“Tenemos que cambiar. Antes no eramos así. Nos gustaba estar cerca con los amigos, con la familia. Ahora, porque te quiero abrazar más adelante, me distancio. Lo tenemos que hacer todos. También lavarnos las manos y cubrirnos si estornudamos o tosemos para que, en caso estemos infectados, no expandir el virus”, agregó.