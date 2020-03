Pérez: Espero que Yehude Simon no nos sorprenda con algún problema de salud [VIDEO]

El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, dijo esperar que Yehude Simon no sorprenda con algún problema de salud en la audiencia de este sábado en la que se evaluará el pedido de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva en su contra por el caso Olmos.

“Yo espero que el día de mañana no tengamos un argumento sorpresivo de parte del señor Yehude Simon alegando una circunstancia similar de orden de edad o temas de salud (referente al argumento usado por la defensa de Luis Castañeda Lossio) porque en todo caso yo estaría en la misma situación que no fue manifestado en su oportunidad y en el desarrollo de la investigación fiscal”, declaró Pérez a la prensa a su salida de la Sala del Poder Judicial.

Asimismo, el fiscal se refirió sobre el argumento del hijo de Simon Munaro, quien asegura que el exjefe de la PCM no tendría los recursos económicos necesarios para salir del país.

“Lo que hemos alegado es que estas modalidades criminales que se vienen conociendo tienen características similares, semejantes y que se ha traído a colación decisiones judiciales anteriores”, expresó.

Pérez en contra de revocatoria de prisión preventiva a Castañeda

Poder Judicial decidió revocar prisión preventiva a Luis Castañeda Lossio. Foto: Michael Ramón / La República.

En otro momento, Domingo Pérez se mostró en contra de la decisión del Poder Judicial de revocar la prisión preventiva de 24 meses dictada contra el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

“Ha sido una decisión entiendo de parte del Equipo Especial que no la comparte. Yo no lo comparto tampoco porque se utilizan fundamentos para dictar una medida de arresto domiciliario por temas de salud y edad”, aseveró.

En esa misma línea, dijo que dicha resolución de la Sala Penal Anticorrupción “no se basa en temas médicos legales sino en informes de clínicas privadas” por lo que incluso las apreciaciones de que Castañeda Lossio fallecería de un cáncer al igual que su padre no parece una argumentación que parezca “la más adecuada”.

“En el caso de Castañeda Lossio entiendo que el Ministerio Público no contaba con ese documento (informe médico-legista) porque no se había solicitado por parte ni de la Fiscalía ni de la defensa. No ha tenido una base médica legal sino en una apreciación médica particular”, agregó.

De igual manera, reconoció que Milagros Salazar, fiscal que lleva el caso de Castañeda Lossio, ha realizado “un trabajo pulcro” y que “ha solicitado todas las actuaciones” necesarias para que la audiencia contra el exburgomaestre se lleve a cabo.

Cabe recordar que la jueza María Álvarez Camacho decidió reprogramar la audiencia contra contra Yehude Simon Munaro y Pablo Salazar por el caso Olmos para este sábado 7 de marzo a las 9:00 horas.