Nava presentaría mensajes de García pidiendo “ayudar a los brasileros”

Nuevas pruebas. Luis Nava, según informó su abogado, Raúl Noblecilla, este miércoles, presentaría ante la Fiscalía conversaciones del expresidente Alan García en las que pedía “ayudar a los brasileros” y buscar una manera de “apoyarlos”.

Comentando los chats de Roxanne Chessman y Jorge Barata —difundidos por Cuarto Poder el último domingo—, en los que se hizo referencia a una “arma letal” en el caso del exmandatario, Noblecilla señaló que esta estrategia “les ha dado en la nuca”.

“Porque estarían por aparecer documentos anteriores a la famosa novela Roxanne-Barata, que van a dar cuenta de que Alan García, quince días antes de que tome la decisión de irse, mostraba pánico, preocupación extrema, hablaba y mandaba mensajes: “hay que ayudar a los brasileros, hay que ver cómo los apoyamos”, señaló el abogado de Luis Nava.

"¿Quién era García quince días antes de su muerte? ¿No era acaso un ciudadano más?”, cuestionó el letrado, señalando indirectamente que el exmandatario habría tenido cierta influencia para poder interferir en las investigaciones en su contra.

El adelanto hecho por Noblecilla responde a un cuestionamiento que, desde que se acogió a la colaboración eficaz, le hacen repetidamente a Luis Nava.

“Se quejan mucho de que Nava habla y no prueba, pero voy a poner algunos pocos ejemplos que ya vienen siendo corroborados. No depende de nosotros que se ponga en la opinión pública. Para eso tenemos a la Fiscalía. No solo hay que ser respetuosos, sino cuidadosos, porque hay muchos intereses que buscan entrometerse para perjudicar”, manifestó el abogado.

En ese orden, mencionó Noblecilla, ya hay tres hechos de investigación que han sido reforzados con pruebas. El primero evidenciaría que Alan García sobornó al fiscal que lo investigaba por el caso El Frontón.

“Pues bien, toda la documentación que sustenta y que demuestra que, efectivamente, a ese fiscal se le pagó 50 mil dólares; toda la información que sustenta que a ese fiscal se le consiguió un trabajo en el Gobierno de García, ya ha sido corroborada", indicó el abogado de Nava,

A su vez, otro aspecto que el letrado manifestó ya había sido corroborado, se vincula con “el terreno de Las Casuarinas, que vale varios millones de dólares [y] en donde participa un señor bastante escurridizo, un señor Ackerman, donde participan otros personajes vinculados siempre al entorno de García”.

“Ya se demostró y se corroboró con prueba documentaria no solamente propuesta y entregada por el señor Nava, sino por otros funcionarios del banco, que fueron los que estuvieron detrás de la compra de este terreno”, dijo Noblecilla.

También, el letrado sostuvo que ante la Fiscalía “se ha hablado de los 200 mil dólares que entrega Jorge Barata en la casa de García en presencia del aprista Luis Alva Castro”, y que este hecho "también se ha corroborado”.

Organización criminal en el Apra

Por otro lado, el defensor de Luis Nava también indicó que denunciaron la presunta existencia de una organización que, a su parecer, tiene indicios para ser considerada como criminal".

En esta organización, según Noblecilla, estarían implicados los abogados Humberto Abanto, Erasmo Reyna y Wilber Medina.

“Me queda duda del liderazgo, de la forma cómo se ha estructurado esta organización. Por la poca información, porque no ha sido mucho lo que desarrolló Cuarto Poder, aparecen varios nombres. A ver. Pinedo, Erasmo Reyna, un abogado, Wilber Medina, Aurelio Pastor, aparece Luciana León y aparecen tanto más del Partido Aprista, entre excongresistas y exministros", dijo Noblecilla.

“¿De qué arma letal [hablan]? ¿Qué interés [tienen]?”, cuestionó el abogado de Luis Nava, quien, tras analizar estos comportamientos, concluyó que se estaría "ante una finalidad ilícita, y eso es propio, entonces, de una organización criminal. ¿Por qué esas personas están asustadas?”, dijo Noblecilla.

“¿Esa es la forma de reivindicar a un líder? Que la esposa, o la pareja, al segundo de enterarse que tiene un disparo el hombre en la cabeza, con siete infartos, que ya se está yendo de este mundo; ¿más le preocupa reivindicar la historia de su pareja que velar y saber qué está pasando en Lima? Discúlpenme, pero yo no me la creo”, agregó el abogado de Luis Nava.