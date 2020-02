Odebrecht evitó admitir soborno por Gasoducto Sur y luego demandó al Estado

Nunca terminó de revelar todo. Odebrecht interpuso una demanda económica en contra del Estado Peruano por el Gasoducto Sur tras recibir la negativa del Ejecutivo de dialogar.

La constructora brasileña presentó ante el Ciadi dicho procedimiento por la exorbitante suma de US$ 1.200 millón (mil doscientos millones de dólares). Aprovechó que no dijo nada comprometedor respecto a sobornos.

Odebrecht envió la solicitud al Ciadi antes que venciera el plazo a fin que pudiera “recuperar” el dinero que invirtió y que pudo haber conseguido por la obra.

De acuerdo a la empresa, el Perú no debió cancelar el proyecto Gasoducto Sur Peruano, cuya concesión estaba a favor del consorcio formado por la constructora mencionada, Enagás, y Graña y Montero.

Como se recuerda, en enero de 2017, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, oficializó la cancelación de dicho contrato con el consorcio y ordenó que “se ejecute la penalidad de US$ 262 millones al consorcio del Gasoducto del sur, liderado por Odebrecht”.

Pagos a favor de la concesión

En los siguientes 3 años se empezaron a revelar irregularidades sobre el Gasoducto Sur Peruano.

En junio de 2019, se conocieron transferencias que alcanzan los 3 millones 70 mil dólares, vinculadas al Gasoducto Sur Peruano, durante el gobierno de Ollanta Humala.

Tras ello, el Equipo Especial Lava Jato ha acudido hasta Brasil para conversar con Jorge Barata, exrepresentante de la compañía en Perú.

En la visita de los fiscales de diciembre de 2019, el exsuperintendente reveló que hubo reuniones con la pareja presidencial para gestionar la licitación de la obra.

“Barata afirmó que Odebrecht tuvo dificultades para conseguir el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano, por lo que la empresa debió organizar reuniones con funcionarios del gobierno, medios de comunicación, formadores de opinión, para crear una corriente y así neutralizar a la competencia Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (integrado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI)”, manifestó una fuente para La República.

“Barata refirió que en las reuniones con Humala y Heredia estuvo también presente el ex alto ejecutivo Luiz Mamerí, acompañando a Marcelo Odebrecht. Y también hubo reuniones a solas con Nadine, una o dos veces, pues ella era más ordenada en sus apuntes que Humala, y apuntaba los pedidos que luego se solucionaban. Nadine entendía mejor que Ollanta lo que quería Odebrecht”, añadió la fuente.

A Odebrecht le quedaba un recurso

No obstante, en ninguna de los interrogatorios confesó expresamente que hubo sobornos públicos peruanos por la licitación del proyecto, pues hubiera sido contraproducente confesar cohechos a la hora de presentar la demanda.

El tiempo ha seguido corriendo y en enero de este año optó por usar ese recurso que tenía como alternativa para intentar conseguir dinero del Estado Peruano.

Respuesta del Ejecutivo ante demanda de Odebrecht

Desde el Ejecutivo han calificado el hecho como un “acto de frescura”. Así lo precisó el primer ministro, Vicente Zeballos, en conferencia de prensa.

"Resulta irónico poder compartir que a pesar de esos hechos que tienen evidencias manifiestas con carga probatoria suficiente y con las responsabilidades asumidas y reconocidas tengan todavía la frescura a acudir a un arbitraje”, explicó.

A su turno, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, dijo para RPP que demanda “carece de sentido” y que de cualquier forma Odebrecht ha incurrido en por lo menos colusión, situación que debería restarle a la tesis de la empresa.

“Cuando Odebrecht se declara culpable de cargos, se declara culpable de los cargos que el Ministerio Público le imputa, y en este caso no solo hay cargos relacionados por pago de presuntos sobornos, sino también de colusiones agravadas en el otorgamiento de la buena pro, en donde no es ni siquiera necesario que se hayan pagado sobornos porque la colusión es un delito de convergencia en donde no se requieren que haya pago de sobornos, basta con el favorecimiento ilícito a un postor en particular”, aseveró.

Hasta el momento, el Gobierno no ha sido notificado formalmente de la demanda. Por su parte, el mandatario Martín Vizcarra no se ha pronunciado al respecto.