Comisión Permanente: Beteta, Iberico y Violeta piden al Ejecutivo no enviar más Decretos de Urgencia

Durante la sesión de este miércoles 29, algunos miembros de la Comisión Permanente, tales como Gilbert Violeta, Karina Beteta y Luis Iberico, se mostraron a favor de pedir al Poder Ejecutivo que deje de enviar Decretos de Urgencia (DU).

“Ya hay un nuevo Congreso elegido popularmente. Creo que corresponde hacer una exhortación al Poder Ejecutivo para que no estén dando nuevos Decretos de Urgencia”, indicó Gilbert Violeta, miembro Contigo.

El excongresista recalcó que la Comisión Permanente no concluirá de realizar los informes aplazados. “El Poder Ejecutivo no puede subrogarse en la función del Legislativo y sobre todo porque, además, la comisión está claro que no va a poder terminar de hacer informes sobre todos los Decretos de Urgencia que están pendientes”, sostuvo.

Además, consideró que “la mayoría” de los DU delegados por el Ejecutivo “no tienen la condición de urgencia”, por lo tanto, Violeta López señala que “se podría esperar” a que se instale el próximo Legislativo.

En ese mismo sentido, Karina Beteta avaló lo dicho por Gilbert Violeta e instó a Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, enviar un pronunciamiento a Martín Vizcarra.

“Es importante lo que acaba de señalar Gilbert Violeta y en ese sentido no solo usted, en su calidad de presidente del Congreso y de la Comisión Permanente, creo se podría hacerse [un comunicado] de manera institucional”, expresó la excongresista fujimorista.

“[…] Exhortar al Ejecutivo a que no siga emitiendo decretos de urgencia, salvo algunos que sean de emergencia. Más aún cuando hay un Congreso elegido y seguramente pronto estarán juramentando, entonces, es innecesario seguir atomizando con más Decretos de Urgencia”, concluyó Beteta Rubín.

Luis Iberico, de Alianza para el Progreso, se mostró a favor del pedido al presidente Martín Vizcarra a menos que se trate de Decretos de Urgencia sobre temas “de extrema urgencia”. “Lo prudente sería que el Poder Ejecutivo no emita, salvo casos de extrema urgencia, esos decretos que deben pasar a la agenda del próximo Congreso de la República”, apuntó el exembajador de Perú en Italia.

El titular de la Comisión Permanente Pedro Olaechea no preciso si efectivamente se enviará el requerimiento al Poder Ejecutivo, en cambio afirmó que la siguiente semana llegarían 15 Decretos de Urgencia más y agradeció a los miembros de la comisión por su observación.