Yonhy Lescano sobre García Belaunde: “Hasta el final estuvo con el fujimorismo"

El exparlamentario Yonhy Lescano explicó porque no estuvo en el local partidario de Acción Popular en la noche del domingo 26, luego de confirmarse que serían mayoría en el Congreso.

Al respecto, Yonhy Lescano detalló para Correo que estuvo en horas de la mañana. Asimismo, indicó que prefirió no estar junto a Raúl Diez Canseco, Víctor Andrés García Belaunde y Alfredo Barnechea, que tendrían -a su juicio- nexos con el aprofujimorismo.

“Yo he estado en la mañana, en el desayuno. He estado en la tarde, cuando se produjeron los resultados a las 04:00 p. m., hasta las 05:00 p. m. Yo he estado colaborando, después llegaron los otros militantes que salieron en la noche. No he ido porque estaba ocupado en otras cosas, pero además, tengo diferencias con la posición que tienen ellos, pegados al fujiaprismo y nosotros no compartimos esta situación", explicó.

Asimismo, desmintió a Víctor Andrés García Belaunde, que manifestó que siempre luchó contra el fujimorismo.

PUEDES VER Elecciones 2020: los candidatos de Acción Popular al Congreso de la República

“Está cambiando de versión. El Perú sabe que hasta el final estuvo con el fujimorismo, se lo he dicho en su cara. Los excolegas han estado escandalosamente vinculados con el fujimorismo. Hicieron elegir a la señora Aráoz, querían elegir a magistrados del TC, gente que no contaba con los requisitos. Él sabe que yo pienso eso, no es ningún secreto. Eso le ha hecho mucho daño al partido”, manifestó Yonhy Lescano.

Vale mencionar que Mónica Saavedra fue la candidata más votada de Acción Popular, por lo que estará a cargo de dirigir la ceremonia de juramentación de los nuevos 130 congresistas.