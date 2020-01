Elecciones 2020: Conoce cómo votar correctamente

En una edición especial de Versus Electoral, conversamos con la especialista en capacitación de la ONPE, Cledy Gutierrez, quien nos explicó como se llevará a cabo el proceso electoral 2020.

Desde las ocho de la mañana se espera que las mesas de sufragio estén instaladas, sin embargo, esto no ocurre con frecuencia. Cledy Gutierrez recordó que la mesa se compone por tres miembros obligatoriamente, los cuales tienen desde las 7: 00 a.m hasta las 8:30 a.m. para apersonarse.

La especialista recalcó que ante la ausencia de titulares o suplentes los electores de la fila deberán tomar el lugar.

Asimismo, recomendó a los ciudadanos a acceder a la página web de la ONPE, llamar al Fono ONPE (0800) o enviar un sms al 6673 para identificar su local de votación, para así evitar confusiones, ya que advirtió que al ser una elección extraordinaria llevada a cabo en enero muchos colegios no están habilitados.

“Infórmense previamente para evitar aglomeraciones. No esperemos el último momento”, pidió.

Votación convencional

Al rededor de 21 mil ciudadanos votarán con este método. Gutierrez señaló que la única forma de marcar es en cruz (+) o en aspa (x) dentro del recuadro del símbolo de preferencia, por lo que cualquier otro tipo de marcas como círculos y checks invalidarán la cédula en su totalidad.

Por otro lado, especificó que el personal de la ONPE dará asesoría a los miembros de mesa, pero no pueden interferir en la decisión de validación de votos.

Si hará uso del voto preferencial, es necesario que ambos números sean del mismo partido político, ya que no existe voto cruzado.

Votación electrónica

Cledy Gutierrez con ayuda de Wender Fernández, especialista de la ONPE, explicó que los ciudadanos que votarán de esta manera en las elecciones 2020 deberán llegar a la cabina con su DNI, el cual será escaneado para verificar que pertenece a esa mesa de votación.

Posteriormente, se le entregará una tarjeta, la cual se deberá insertar en la cabina de votación para sufragar. Por último, tras confirmar su voto la máquina emitirá un comprobante que tendrá que ser depositado en el ánfora.

La capacitadora sostuvo que la cabina de votación emite una voz que ayudará paso a paso al elector y, además, también lo hará en quechua y aymara.

