RMP sobre Falconí: “La llamada con Hinostroza levanta sospechas, pero con los plagios no hay discusión"

La Comisión Especial eligió a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, los cuales tendrían que hacer la juramentación hoy en horas de la mañana, sin embargo, esto podría no pasar, pues existen ciertos cuestionamientos sobre tres de los seleccionados.

RMP señaló que ante el apuro por nombrar a los miembros del JNJ algunas informaciones de los candidatos no llegaron a tiempo a manos del Comité Seleccionador. Asimismo, expuso que se han dado a conocer algunos datos relevantes por la prensa en estos tres días.

“El programa Cuarto Poder expuso los plagios de los candidatos Ávila y Falconí en sus trabajos académicos”, comentó.

PUEDES VER Comisión Especial de la JNJ convoca a sesión extraordinaria para este lunes 6

La abogada explicó que se supo que Marco Tulio Falconí Picardo obtuvo puntos extras por presuntamente ser licenciado de las Fuerzas Armadas, no obstante, el candidato solo había ido al colegio militar en tercero y cuarto de secundaria.

“Los egresados de los colegios militares no son licenciados de las Fuerzas Armadas, no han hecho el servicio militar ni voluntario ni obligatorio, no tienen derecho a la bonificación, pero el señor Walter Gutierrez insiste en que sí tiene derecho”, precisó.

Además, agregó que es imposible que los rectores de diversas universidades que conforman el Consejo Especial acepten que candidatos que evaluarán el desempeño de jueces y fiscales cometan plagios.

“La llamada con el hermanito (César Hinostroza) levanta sospechas, pero en el caso de los plagios no hay discusión, es absolutamente cierto que han plagiado (...) Hicieron mal su trabajo por falta de transparencia”, manifestó.

Para más información, visita la página web de RTV https://rtv.pe