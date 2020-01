Fiscalía señala que no sabía de comunicado que ratifica a Falconí como miembro de la JNJ

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público, encabezado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se pronunció sobre la decisión de la Comisión Especial de la Junta Nacional Justicia de ratificar el nombramiento de Marco Tulio Falconí como miembro titular de dicho organismo.

“La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ratifica los Fundamentos de voto en discordia con relación a los postulantes a la Junta Nacional de Justicia, Marco Tulio Falconí Picardo y Henry José Ávila Herrera”, se lee en un tuit.

“Asimismo, informa que la Fiscalía de la Nación no tuvo conocimiento previo del comunicado divulgado hoy por la Comisión.”, añade el Ministerio Público.

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 5, 2020

Vale recordar que la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia se pronunció este sábado 4 por la tarde sobre la bonificación de puntaje (10 %) que recibió Marco Tulio Falconí en los exámenes de selección de integrantes, por haber presentado documentos que confirman que fue licenciado de las Fuerzas Armadas.

Se venía cuestionando a la comisión debido a que dicho beneficio porcentual no debía aplicarse a favor de Falconí porque él fue reservista (culminó estudios en un colegio militar), mas no hizo servicio militar acuartelado ni servicio militar no acuartelado, modalidades que de acuerdo a la nueva ley brindan licenciatura y el porcentaje.

A su turno, desde la comisión informaron que cuando él terminó sus estudios en el colegio militar, la ley vigente permitía que el egresado sea considerado como un miembro activo y no solo un reservista.

Zoraida Ávalos sostuvo al respecto que dicha bonificación no sería aplicable para el caso de Marco Falconí debido a que es un beneficio incorporado en un contexto ajeno al de los 70, década en la que estudió el excongresista.

“Se trata de uno de los beneficios que fueron incorporados en la norma con la finalidad de incentivar el servicio militar voluntario para jóvenes a partir de 17 años. Dicha norma (la Ley 29248) se dictó en el año 2008 en el contexto en que el servicio militar dejó de ser obligatorio; por lo tanto, los beneficios de la ley fueron establecidos para hacer atractiva la incorporación de jóvenes al servicio militar, por lo que no resultaría aplicable al presente caso”, explicó Zoraida Ávalos.

Por otro lado, el Ministerio Público había efectuado dos publicaciones previas antes de las mencionadas; no obstante, minutos después de las publicaciones, la Fiscalía decidió eliminarlas. Este era el contenido de sendos tuits:

