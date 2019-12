Frases de la semana: revisa las opiniones políticas más polémicas [FOTOS]

Nunca se fue de la política

“Sí, estuve ahí. He almorzado con él (Alberto Fujimori). Me ha invitado un ceviche muy delicioso que él mismo me ha preparado. Bueno también me ha invitado una carne asada al jugo, luego también un aperitivo y una gaseosa”, detalló el excandidato por Fuerza Popular Crisóstomo Benique.

El político difundió una conversación telefónica en la que se le escucha a él conversar con Alberto Fujimori. El expresidente de la República -hoy en prisión- le señaló que sería el número 4 de la lista de Fuerza Popular por Puno.

Sanción ejemplar

“La persona privada de libertad tiene restricción en sus derechos políticos”, expresó el director del INPE, César Cárdenas, sobre audio que tuvieron Alberto Fujimori y Crisóstomo Benique.

Asimismo, aseveró que se ha abierto un proceso administrativo sancionador en contra del exmandatario que podría reitrarle privilegios.

Niega acciones irregulares

“Los libros contables los tiene el Ministerio Público hace varios meses. No fue el Grupo Romero. Así me quieren vincular. Donó el BCP. Es muy diferente”, aseguró José Elice, extrabajador del Congreso y presidente de la ONG, Reflexión Democrática.

La tesis de la fiscalía detalla que la ONG favoreció irregularmente a postulantes de Fuerza Popular el 2011. Elice niega también que ha recibido dinero de Odebrecht para los candidatos.

Se defiende

“Yo he sido gerente general, pero ya no puedo saber los detalles de la factura”, comentó el ministro de Transportes y Comunicaciones Edmer Trujillo respecto al presunto pago irregular de S/24 millones a una empresa para la construcción de un hospital en Moquegua.

Días atrás, Edmer Trujillo puso su cargo a disposición.

Importancia del acuerdo de colaboración eficaz

“Las colaboraciones eficaces de personas naturales persiguen fines distintos, como no ir presos. En el caso de las empresas, o acuerdos corporativos, lo que persiguen son fines comerciales, económicos y financieros”, dijo el procurador público para el caso Lava Jato Jorge Ramírez.

Actualmente mantiene una cierta diferencia con Amado Enco, quien considera que se está beneficiando a Odebrecht con la devolución de S/ 524 millones por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla.

El pueblo tiene la última palabra

“Nadie conoce mejor a los candidatos que los ciudadanos, por eso, antes de votar, revisen sus antecedentes, sus trayectorias, qué han hecho por su pueblo, y denle un premio al que hizo bien las cosas, [teniendo en cuenta que] el premio es su voto, pero a los que no han trabajado bien, ignórenlos”, expresó Martín Vizcarra.

Las elecciones congresales se efectuarán el domingo 26 de enero de 2020.