Arana sobre Solidaridad Nacional: "Se debe saber que hay políticos dispuestos a delinquir”

El integrante de la Comisión Permanente Marco Arana se pronunció este miércoles sobre el video de Solidaridad Nacional que muestra una fotografía suya junto a las de agrupaciones terroristas.

En declaraciones para Ideeleradio, Arana Zegarra sostuvo que el partido del exalcalde Luis Castañeda Lossio demuestra que, a pesar de no tener poder alguno, tiene integrantes que están dispuestos a difamar y defenderse al afirmar que son “opiniones políticas”.

PUEDES VER Vilcatoma dice que decisión del pueblo de eliminar la reelección de los parlamentarios se debe respetar

“Estos señores son capaces de difamar, calumniar, arrojar un conjunto de argumentos muy peligrosos a sus opositores políticos [...] y decir que es una opinión política”, expresó.

Tras ello, mencionó que Solidaridad Nacional, agrupación política que no firmó el Pacto Ético en Lima, tendría temor de no pasar la valla electoral en los próximos comicios y que, por ello, busca un rival político.

“Es muy peligroso. El país tiene que saber que hay gente peligrosa en la política y que está dispuesta a delinquir”, agregó.

Sobre el cuestionado video, el último martes 17, el Tribunal de Honor del Pacto Ético pidió a Solidaridad Nacional retirarlo de redes sociales, ya que consideró que la cinta “tergiversa la información y confunde a la ciudadanía”.

PUEDES VER Juntos por el Perú exige sanción contra Solidaridad Nacional por cuestionado video

“El Tribunal de Honor, en aras de conservar y asegurar la conducta ética de quienes intervienen en estos comicios, independientemente de que puedan o no haber suscrito el indicado Pacto, llama la atención a Solidaridad Nacional, aún cuando este no hay firmado en Lima, mientras que sí lo hizo en 16 departamentos del país. Ello no lo exime de respetar los valores éticos propios de un proceso electoral democrático como el que se está llevando a cabo”, se lee en el pronunciamiento.

En respuesta, el partido del Castañeda Lossio manifestó que el requerimiento del colegiado es un atentado contra la libertad de expresión, ya que es una opinión política.

“El spot evoca hechos vividos en el Perú y pasa revista a los diversos rostros del marxismo en el país y el continente. No calumnia ni difama. Solo retrata. Pedirle a Solidaridad Nacional que retire el spot es un atentado contra la libertad de expresión”, reza el comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter.