Fujiapristas convocarán a ministros por emisión de decreto a favor del cine

Los fujimoristas Héctor Becerril y Miguel Torres junto con la aprista Luciana León, investigada por presunto tráfico de influencias, acordaron en citar a los ministros de distintas carteras a la sede del Congreso, para que expliquen los criterios de la emisión del decreto de urgencia que promueve la actividad cinematográfica y audiovisual.

Los integrantes de la Comisión Permanente, única agrupación en funciones tras la disolución del Legislativo, conforman el grupo de trabajo designado para revisar la norma suprema emitida por el Poder Ejecutivo.

PUEDES VER Candidatos con mucho por hacer ante alta indecisión de los electores

En la sesión de este martes, el fujimorista Miguel Torres, quien preside el grupo, enfatizó en que el decreto de urgencia a su parecer no cumple con los requisitos para su emisión en el periodo de interregno, plazo de tiempo en el que el Gobierno puede legislar.

“Habrá que analizar si es que era urgente emitir un dispositivo en este sentido. Acabamos de analizar el decreto de urgencia del libro, si este cumplía con los requisitos de excepcionalidad y urgencia. Pero en el presente caso, vemos difícil que podamos llegar a esta misma conclusión”, dijo Torres en la sesión.

Por tal motivo, propuso que se invite a la próxima sesión a los titulares de diversos ministerios, así como de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para que les expliquen los argumentos de aprobar la referida norma.

“Propongo que en la próxima sesión que tengamos solicitemos la presencia del ministro de Economía y Finanzas, del ministro del Justicia, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y también de la ministra de Cultura, para ver las consideraciones que han tenido en cuenta para aprobar este decreto de urgencia", continuó.

Agregó que si los miembros del Gabinete Ministerial no asisten, “quedará registrado de que no han venido a dar su sustentación sobre la materia”. Asimismo, Héctor Becerril criticó que en anteriores sesiones de otros decretos de urgencia no hayan participado los ministros, sino otros funcionarios de “segundo o tercer nivel”.

Por su parte, la aprista Luciana León calificó que la norma no ha sido consensuada y que ha estado dirigida a personas que son cercanas a actual gobierno. “Este tema en su momento se vio en el Congreso, y se quedó en segunda votación porque habían muchas interrogantes”, resaltó.

Miguel Torres, amigo de Keiko Fujimori, criticó que el Poder Ejecutivo emita los decretos de urgencia como “un cheque en blanco” y señaló que se ejecute en un periodo en que la disolución del Congreso es analizada por el Tribunal Constitucional.

“La emisión de decretos de urgencia en una situación de interregno donde incluso estamos cuestionando la constitucionalidad del cierre que se ha producido no puede ser un cheque en blanco para que el Ejecutivo haga lo que desee”, finalizó.

Decreto de urgencia basado en la Ley de Cine

El Poder Ejecutivo publicó el pasado 8 de diciembre el decreto de urgencia 022 – 2019, que tiene el objetivo de “promover la actividad cinematográfica y audiovisual a fin de contribuir a su desarrollo integral, sostenido e inclusivo”.

Esta norma se ha basado en el proyecto de la Ley de Cine, la que fue aprobada en primera votación por el Pleno del Congreso. En ese entonces, Fuerza Popular se opuso a la aprobación del dictamen, incluso Karina Beteta pidió que la iniciativa regrese a comisión. El decreto publicado lleva la firma de Francesco Petrozzi, exministro de Cultura.