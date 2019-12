AP, peleándose la herencia

Acción Popular es un partido con tendencias internas fuertes. Lo cual no es una mala cosa, puesto que así ha sobrevivido a la partida de su fundador, hace ya varios decenios. No son propiamente bandos ideológicos, sino ubicaciones distintas en la estructura de AP. A grandes rasgos, líderes de las bases versus figuras que fueron públicamente cercanas a Fernando Belaunde Terry.

Este conflicto de tendencias se ha intensificado a partir de los recientes éxitos. La inesperada buena performance de Alfredo Barnechea en el 2016, el éxito de Jorge Muñoz y Mesías Guevara en el 2018, y el actual primer lugar en la intención de voto parlamentario para el 2020 hacen de AP un partido cargado de expectativas, incluso para el 2021.

Barnechea, un recién llegado, hizo un esfuerzo por convertir sus votos del 2016 en un liderazgo permanente en el partido. El choque era previsible, y lo dejó fuera. Pero la fórmula gustó, y AP salió a buscar figuras independientes, que le permitieron ganar la alcaldía provincial y 13 distritales en Lima, y la gobernación de Cajamarca para su presidente partidario.

El cúmulo de triunfos aceleró las ambiciones presidenciales de Raúl Diez Canseco, candidato por AP en 1995, y de Guevara, quien además es el actual presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Este parece ser el match de fondo para las elecciones internas que decidirán la candidatura en su momento. Los mutuos reproches ya han comenzado.

Guevara acusa a Diez Canseco de estar negando haber salido de AP en el 2009 para intentar formar su propio partido, y de no conocer la historia de AP. Diez Canseco descalifica las acusaciones de Guevara por no haber este conocido personalmente a FBT. No son precisamente argumentos doctrinarios, sino vagamente vinculados a una ortodoxia que no se define. Aunque Diez Canseco claramente carga la mano a lo dinástico.

Las vísperas de una elección parlamentaria no parecen el mejor momento para avanzar en una polémica de este tipo. ¿Por qué se está produciendo? Quizás también los plazos del 2021 están siendo vistos como sumamente cortos. De modo que en AP se están desarrollando ya desde ahora dos campañas en paralelo, con la esperanza de que todos los votos queden en casa.