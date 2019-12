Fiscal Pérez sobre caso Keiko Fujimori: “No se puede dictar sentencia con tres votos”

El fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, expresó este martes que la resolución que emitió el Tribunal Constitucional (TC) para la liberación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, “presenta vicios y no es legítima", ya que no se puede decidir solo con tres votos.

“Lo que ha quedado establecido es que no se puede dictar sentencia con tres votos, es unánime la posición de abogados especializados en materia constitucional que no puede haber sentencia con tres votos, esa situación lleva a que el Tribunal Constitucional vuelva a pronunciarse. [...] Finalmente llegamos a la conclusión que la resolución que excarceló a Keiko Fujimori no es legítima, presenta vicios”, declaró a la prensa.

Según el fiscal, la sentencia aprobada por mayoría fue suscrita por los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, a la que se sumó la posición singular de Carlos Ramos, mientras que Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda se opusieron.

En ese sentido, Pérez Gómez reiteró que el Tribunal Consitucional debe aclarar la votación sobre el hábeas corpus que presentó Sachi Fujimori para la excarcelación de su hermana.

“Ya sea a través del procedimiento de nulidad o de la aclaración, creo que el TC merece dar una respuesta”, agregó.

En horas de la tarde, el procurador público del Poder Judicial, Marco Palomino Valencia, remitió la solicitud de aclaración al ente constitucional sobre el fallo del TC.

“Se está pidiendo la aclaración de la sentencia que por mayoría decretaron la nulidad de la sentencia de la justicia ordinaria. Los argumentos son varios, pero dentro de los que les puedo comentar está que no se puede hacer sentencia por mayoría si es que los argumentos son contradictorios”, manifestó a su salida de la sede del Tribunal Constitucional.