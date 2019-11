Daniel Marcelo a punto de perder la alcaldía de Trujillo

El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, está a punto de perder el cargo. Por unanimidad la Sala de Apelaciones y Juzgados Transitorios Especializados en Extinción de Dominio ratificó la condena de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida para el burgomaestre y otros exfuncionarios por el delito de negociación incompatible, por el caso de los bloqueadores para el penal El Milagro.

La instancia judicial determinó que Marcelo junto a Edilberto Navarro Varas, Liz Mirella Miranda, Cyntia Mariella Flores y Luis Mercedes Fernández Vílchez incurrieron en defraudación pública en agravio del Estado-Municipalidad Distrital de La Esperanza durante el proceso de adquisición de accesorios para los bloqueadores, el año 2012. Marcelo era alcalde esperancino y el resto funcionarios.

Además, la Sala inhabilitó a los condenados a ejercer función pública durante cuatro años, aunque provengan de elección popular, así como la incapacidad e impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.

Los sentenciados deberán pagar una reparación civil de 30,000 soles y cumplir reglas de conducta como no variar de domicilio, sin antes no ponerlo de conocimiento del juzgado y el Ministerio Público, concurrir cada sesenta días a la oficina de control biométrico de la Corte Superior de Justicia a fin de justificar sus actividades y firmar el libro, a no cometer delitos dolosos, entre otros. Si incumplen esas reglas, la pena pasará a ser efectiva.

El Ministerio Público acusó a Marcelo de haber direccionado, cuando fue alcalde de La Esperanza, una licitación valorizada en S/92.820 de compra de accesorios para poner operativos 28 bloqueadores de celulares inservibles, que habían sido donados por la empresa Tele Taxi, quien finalmente ganó la buena pro, para que sean instalados en el establecimiento penitenciario El Milagro.

La Sala confirmó que nunca hubo requerimiento del área edil respectiva para la adquisición de los accesorios y que menos estaba en el Plan de Adquisiciones del ayuntamiento esperancino. Además, que Edilberto Navarro, exgerente municipal, hizo las cotizaciones en tiempo récord cuando no le correspondía. Los otros exfuncionarios también actuaron mal.