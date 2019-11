Francisco Távara: Lo correcto es que ningún congresista disuelto intente postular

El extitular del Jurado Nacional de Elecciones Francisco Távara se refirió a la posibilidad de que los parlamentarios disueltos puedan ser candidatos para las elecciones 2020.

De acuerdo al expresidente, el organismo constitucional no emitirá un pronunciamiento al respecto hasta que le llegue al despacho del JNE una solicitud formal de un aspirante.

“El JNE no absuelve interrogantes en abstracto, se pronuncia cuando hay un caso concreto; cuando vaya un congresista (sic) a postular su inscripción verá (el Jurado) de oficio o esperará una tacha para resolver si puede o no postular”, explicó Francisco Távara para Perú 21.

Sin embargo, exhortó a sus integrantes a que den una respuesta rápida cuando llegue una solicitud.

Vale recordar que legisladores disueltos como Mauricio Mulder, Mario Mantilla, Marco Miyashiro entre otros buscarán regresar al Parlamento después de solo unos meses.

La ONPE también le sugirió al presidente del JNE, Víctor Ticona, que explique si es viable o no la participación de dichos políticos.

“Consideramos pertinente que el organismo electoral que usted preside emita pronunciamiento al respecto; de modo tal que se dote de reglas claras al proceso electoral en curso, lo cual repercutirá en la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral”, escribieron representantes de la ONPE a Víctor Ticona. No obstante, no ha habido respuesta -al menos pública- alguna.

Por otro lado, Francisco Távara emitió una opinión personal sobre el tópico. Comentó que por un tema político y ético, un parlamentario no debería tratar de regresar por propia voluntad.

“Política y éticamente, de un Congreso disuelto lo correcto sería que no postule por iniciativa propia. Desde el punto de vista constitucional y jurídico es discutible porque no han terminado su período y la norma (electoral) que se cambio fue para (no) postular a otro período”, sostuvo.