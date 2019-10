Odebrecht y OAS pagaron sobornos a Castañeda para que no toque los peajes

Colaboradores eficaces del Equipo Especial Lava Jato revelaron que las empresas brasileñas Odebrecht y OAS entregaron dinero al ex burgomaestre limeño Luis Castañeda Lossio bajo la modalidad de “aportes de campaña” para las elecciones de 2014, pero que en realidad se trataba de coimas.

A cambio de US$ 1 millón en efectivo, Luis Castañeda no intervendría los peajes concesionados a Rutas de Lima y Línea Amarilla, de propiedad de las mencionadas compañías.

Una parte de los fondos recibidos por Castañeda por intermedio de su amigo íntimo y ex funcionario municipal, Martín Bustamante Castro, fue trasladado al ex congresista José Luna Gálvez, quien usó cuentas de su Universidad Privada Telesup para gastar dicho fondo de origen ilícito en el financiamiento de la campaña de Castañeda.

A su vez, Gálvez contrató ficticiamente a Luis Castañeda como “asesor académico” de Telesup y le pagó una mensualidad por un total de más de 1 millón 750 mil soles. Las autoridades sospechan que el dinero provenía de los fondos ilícitos otorgados por Odebrecht y OAS.

Puesto que las declaraciones de los colaboradores eficaces -algunos de ellos exmiembros del entorno íntimo de Castañeda-, confirmaban los testimonios del ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y del expresidente de OAS, Léo Pinheiro, la fiscal Milagros Salazar Paiva solicitó autorización al juez Jorge Chávez Tamariz el allanamiento de 11 inmuebles de 8 investigados, entre ellos el exalcalde de Lima y José Luna.

La fiscal Milagros Salazar presentó las declaraciones de los colaboradores eficaces como evidencia de la entrega de US$ 1 millón para el exacalde Castañeda.

Foto: Captura.

Foto: Captura.

Manos en la masa

Cuando por primera vez Pinheiro y Barata confirmaron que sus empresas habían entregado dinero a Castañeda, este argumentó que las contribuciones a las campañas electorales eran lícitas. Pero los colaboradores eficaces aclararon que, si bien el dinero se dirigió a la campaña electoral, Castañeda se comprometió a atender las exigencias de ambas constructoras en caso ganara las elecciones.

Por ejemplo, no exigir a Rutas de Lima el cumplimiento de las obras públicas a las que se había comprometido y no cuestionar el aumento del precio de los peajes. El mismo acuerdo fue en beneficio de Línea Amarilla, pero además Castañeda le adjudicó a dedo la construcción del bypass de la avenida 28 de Julio, en Lima. Para la fiscalía, Castañeda recompensó a Odebrecht y OAS por su aportaciones.

A mediados de 2014, el expresidente de OAS Léo Pinheiro se reunió con Castañeda y otros funcionarios en el departamento de su brazo derecho, Martín Bustamante, a quien “le informaron que OAS iba a realizar un aporte de campaña (...) de 500 mil dólares y sería entregado a Bustamante los próximos días”, lo que efectivamente ocurrió, según uno de los colaboradores eficaces que participó de la cita clandestina.

“A los pocos días de la reunión, (la exgerente de Inversión Privada del municipio), Giselle Zegarra Flores, llamó por teléfono a Bustamante para indicarle que le iban a entregar el dinero. La primera entrega fue en el departamento de Bustamante. (...) Ingresó un joven alto, delgado, con acento portugués, trigueño, llevaba una mochila oscura. Dijo: ‘Le entrego el encargo, son 200 mil’”, relató el colaborador eficaz.

Como parte del acuerdo, al día siguiente Bustamante se comunicó con José Luna Gálvez: “Era el secretario general de Solidaridad Nacional y jefe de campaña y le pidió una cita para ir a su oficina. (...) Luna le hizo pasar a Bustamante, quien sacó un sobre de un maletín y se lo entregó, indicándole que era el aporte de OAS. ‘Flaco, esto es para el pago de los avisos de publicidad de campaña de televisión’, le dijo a Bustamante. (...) Toda la entrega del aporte se realizó en su totalidad (US$ 500 mil) antes de las elecciones al sillón municipal de Lima en 2014”.

De la misma manera se procedió con el resto del dinero suministrado por OAS.

A los pocos días de asumir un nuevo periodo como alcalde, Castañeda dispuso la modificación del contrato de concesión con Línea Amarilla que favorecía ampliamente a OAS. Además, Castañeda dejó sin efecto el proyecto Río Verde al que se había comprometido OAS con la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, y le entregó a la constructora de Léo Pinheiro la obra del bypass de la avenida 28 de Julio.

Como en el caso de OAS, la reunión para establecer el acuerdo corrupto con Odebrecht, se registró en la residencia de uno de los colaboradores eficaces.

“Participaron Castañeda, (el exapoderado de Odebrecht, el brasileño) Raymundo Serra y Martín Bustamante. La reunión fue solicitada por Serra a Bustamante. (...) Serra indicó a Castañeda que Odebrecht quería apoyar la campaña. Sacó un papel con la cifra con la que apoyarían, era 500 mil dólares. Castañeda agradeció y Serra le indicó que los aportes se realizarían a través de Martín Bustamante. (...) A los pocos días de la reunión, el señor Serra se contactó por vía telefónica con Bustamante para indicarle que iba a ir una persona a entregar el encargo. Efectivamente, fue una persona de acento portugués y le entregó 50 mil dólares. (...) Posteriormente en una reunión en casa de Bustamante, Castañeda, Luna y Bustamante, (en la que) Luna requirió fondos para realizar una encuesta, a lo que Castañeda indicó que Bustamante le entregara los 50 mil dólares”, narró el colaborador eficaz, quien precisó que mediante la misma modalidad completó otras entregas de dinero para José Luna.

Castañeda aceptó un supuesto “aporte” para su campaña de Odebrecht, cuando en realidad se trataba de una coima para que no tocara la concesión de Rutas de Lima.

No fue dinero regalado

“El interés de Odebrecht era que se mantenga la estabilidad jurídica del contrato Rutas de Lima”, confesó uno de los colaboradores eficaces que recibió el dinero sucio, que, como en el caso de OAS, también pasó a manos de Luna: “Este dinero fue entregado por mi persona a José Luna Gálvez (y a los ex funcionarios municipales) José “Ítalo” Quispe Lévano y Jorge Zegarra Lévano, todo por indicaciones de Castañeda”, afirmó el colaborador eficaz. No lo dijo cualquiera sino uno de los hombres de confianza del mismo Castañeda.

Ante estos hechos descritos por los colaboradores eficaces, la fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Milagros Salazar Paiva, dispuso la intervención de las viviendas de los implicados en busca de evidencia documental. Además de los inmuebles de Luis Castañeda y José Luna, también fueron parte de la operación las casas de los exfuncionarios Giselle Zegarra Flores, Jaime Villafuerte Quiroz, Alfieri Lucchetti Rodríguez, José “Ítalo” Quispe Lévano, Jorge Zegarra Lévano y Julio Torres Romero. “El resultado fue exitoso”, señaló la fiscal al concluir la operación.

Entre los colaboradores eficaces hay exmiembros del entorno de Castañeda, por lo que confirmaron que las "contribuciones" eran en realidad coimas.

Foto: Captura.

Foto: Captura.

Colaborador del entorno íntimo

Uno de los ex funcionarios de extrema confianza de Luis Castañeda fue quien, en condición de colaborador eficaz, confirmó que el exalcalde recibió una “contribución” de US$ 500 mil de Odebrecht. Y que una parte de ese dinero se dirigió al ex gerente de Panamericana Televisión, Pedro Arbulú Seminario."(En el departamento de) Bustamante, se encontraron Pedro Arbulú y un representante de Odebrecht (...), Raúl Ribeyro Pereira. Este indicó a Bustamante que parte de lo ofrecido (US$ 300 mil) fueran canalizados directamente por Odebrecht a Panamericana para el pago de publicidad y neutralizar la campaña contra Castañeda", relató el colaborador eficaz. A cambio del supuesto aporte, la gestión de Castañeda pasó por alto las deficiencias del concesionario Rutas de Lima, que pertenecía a Odebrecht.