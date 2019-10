Ministro Meléndez tras acusación de nepotismo: “No he recomendado a nadie” [VIDEO]

Jorge Meléndez, ministro de Desarrollo e Inclusión Social y excongresista, negó haber gestionado la contratación de la madre de un hijo suyo en la Comisión de Ética del ahora Parlamento disuelto.

El exlegislador oficialista responsabilizó a su excolega Janet Sánchez e indicó que es ella la que debe dar las explicaciones por aceptar como trabajadora a la persona que está vinculada directamente con él.

PUEDES VER Meléndez habría recomendado a madre de su hijo para trabajar en Ética

“Yo no he recomendado a nadie. A sus manos (de Janet Sánchez) llegan hojas de vida. No tengo absolutamente nada que ver con la contratación”, respondió Meléndez luego de la insistencia de los periodistas.

Meléndez reitera que él no recomendó a la mujer y que no se debería cuestionar su contratación porque ella cumplía los requisitos que el puesto que ocupó requería.

“Esto no es un concurso público. Son cargos de confianza de la presidenta de la comisión y ella tomó a consideración contratarla [...] Todo parlamentario tiene la discrecionalidad y no tiene mandato imperativo para recibir órdenes de nadie”, agregó Meléndez.

El ministro participó en la mañana de este jueves junto al presidente de la República, Martín Vizcarra, en la inauguración de la Octava Semana de la Inclusión Social.

Acusación contra Meléndez

El último domingo, Janet Sánchez, expresidenta del grupo de trabajo legislativo, señaló al dominical Panorama que Jorge Meléndez recomendó contratar a Érika Fernández Carrasco, con quien trabajó por tres meses.

“El congresista Meléndez en su momento la recomendó, pero yo la entrevisté, y la señora cumplía con los requisitos que necesitaba el cargo”, dijo al dominical.

Sin embargo, enfatizó que desconocía el vínculo que tenía con el entonces parlamentario. Dijo que si hubiera conocido ese dato “nunca la hubiera contratado”.