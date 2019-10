Donayre: elección de primo de Olaechea al TC no es válida por existencia de reconsideraciones

La exparlamentaria de Unidos por la República Patricia Donayre cuestionó este miércoles el oficio que envió el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, al Tribunal Constitucional (TC) sobre la oficialización del irregular nombramiento de su primo Gonzálo Ortiz de Zevallos.

De acuerdo al mencionado documento, Olaechea Álvarez-Calderón informa al titular del TC, Ernesto Blume, que el diario oficial El Peruano no publica aún la resolución que oficializa el nombramiento de su familiar en el ente constitucional, con la que se intenta remover de su cargo al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña.

“El magistrado elegido reemplazará al magistrado con mandato vencido cuya colegiatura sea la de menor antigüedad”, reza la resolución no publicada.

Ante ello, Donayre Pasquel, a través de su cuenta de Twitter, recordó a Olaechea que ella presentó un reconsideración a la votación para la elección de los miembros del TC, y que, por lo tanto, dicho proceso “no es definitivo".

“Señor Olaechea ¿qué está haciendo Hay 2 reconsideraciones sobre la votación de elección del TC no tramitadas. Por lo tanto no ha habido elección definitiva. En el supuesto negado de ser válida la elección, no ha sido publicada la resolución”, escribió.

Además, para corroborar su pronunciamiento, adjuntó a su publicación una fotografía del oficio que presentó al Congreso dos minutos antes que se levante la sesión en mención.

“Presento la correspondiente reconsideración respecto a las votaciones para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, las mismas que acaban de realizarse en la presente sesión del Pleno del Congreso, de fecha 30 de setiembre de 2019. Frente a ello, mucho le agradecería que en la inmediatez ponga a votación la reconsideración indicada”, se lee en el documento de la exlegisladora.