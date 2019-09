Amenazan a abogado para que se retire de la defensa de Luis Nava

El abogado del ex secretario presidencial de Alan García, Raúl Noblecilla Olaechea, declaró que recibe amenazas para que deje la defensa de Luis Nava Guibert.

Según relató el letrado, recibió dos llamadas a su teléfono personal de una persona que con lenguaje vulgar e intimidante le exigió que abandonase la defensa que sigue de Luis Nava a quien se le procesa por recibir, presuntamente, 3 millones de dólares en coimas de la empresa Odebrecht.

En una de estas grabaciones que pudo realizar el abogado de las llamadas intimidantes, se escucha decir: “Sabes en lo que te estas metiendo ¿no? Ya deja de defender a ese traidor que con la estrella no se mete conch.... Vas a parar ¿ya?".

De acuerdo con lo que ha declarado el abogado Noblecilla, el objetivo de quien hace la llamada, es tratar de silenciar a Luis Nava para que no formule acusaciones incriminatorias.

¨Fueron dos llamadas intimidatorias las que recibí y lo que buscan es callar la información que el señor Luis Nava pueda entregar a futuro. Cada vez me convenzo más hay muchas personas nerviosas por lo que puede decir y este nerviosismo lo están trasladando a estos actos criminales, de amedrentamiento y campañas de difamación”, expresó a La República el abogado Noblecilla.

De acuerdo al abogado de Nava, las personas detras de las amenazas también están tratando de desacreditarlo contal de sacarlo del caso.

“Ya contaba con información de que gente del partido (de la estrella) estaría detrás de una campaña para difamarme por ser el abogado principal de la defensa técnica. La difamación viene por la vinculación con mi tío Adolfo Olaechea Cáhuaz a quien señalaron como vocero de Sendero Luminoso pero que fue absuelto por la justicia peruana”, expresó.

Para Noblecilla, los autores de las amenazas están buscando que entre en pánico y abandone la defensa de Luis Nava, lo que dilaría la investigación.

“Esto no es azar. Quieren frenar, sabotear la investigación y una de las formas es que entre en pánico y valora más mi seguridad y la de mi familia y renuncie a la defensa, lo que traería que el señor Nava busque otra defensa técnica que no comulgue con mi planteamiento y eso de todas maneras va a influir en el trabajo del Ministerio Público. Hay gente que no quiere que se llegue a la verdad y va a intentar destruir las posibilidad de decir las cosas como se dieron. No se puede pasar por alto este tipo de amedrentamiento, está en juego la seguridad de la familia del señor Nava y la mía”, concluyó el abogado Raúl Noblecilla.