Mark Vito informa que Fiscalía le ha pedido nueva información sobre ingresos de su empresa

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, compartió en su cuenta de Twitter una carta escrita de puño y letra de Mark Vito, esposo de la lideresa de Fuerza Popular.

En la misiva, Mark Vito señala que el Ministerio Público le ha solicitado comprobantes de pago de su empresa (MVV Bienes Raíces) con fines de investigación.

PUEDES VER Fiscal interrogará a Montesinos por los nexos de Silva Checa con Keiko Fujimori

Como se recuerda, hace cinco meses, la Fiscalía pidió impedimento de salida contra el empresario debido a presuntas irregularidades financieras en su firma; ahora volvería a la carga.

Mark Vito calificó la solicitud como exceso. También comentó que le han proporcionado solo 5 días para reunir la información requerida.

“Los abusos y excesos contra nuestra familia no se detienen. El Ministerio Público me acaba de pedir que en un plazo máximo de 5 días presente una cantidad grande de información sobre mi empresa, como por ejemplo, comprobantes de pago de compras en original y copia desde que se formó hace 5 años”, sostuvo.

“Es sorprendente un pedido así con un plazo tan corto cuando la Fiscalía ya tiene la información pertinente sobre mi empresa hace más de 10 meses. Más aún si la solicitan en un proceso que no tiene nada que ver con mi empresa”, añadió.

A la vez, de acuerdo al esposo de Keiko Fujimori la justicia busca hacerle daño a su familia.

“Lo único que veo claramente es que se sigue buscando hacer cada día más show y más escándalo. Y no solo eso, hace esto justo ahora que estoy a lado de mi esposa acompañándola un momento delicado de su salud para darle más tranquilidad y esperar juntos su diagnóstico”, aseveró.

“Este pedido me llama la atención. ¿Por qué justo ahora? ¿Para que deje a mi esposa y que yo no esté a su lado? ¿O lo que buscan es afectar la salud de Keiko Fujimori? Esto no es justicia ni investigación seria. Este solo es un aparato judicial que quiere hacernos cada día más daño y no tiene ninguna consideración con la situación tan dura y difícil que están viviendo mi familiar”, finalizó.

Vale recordar que Keiko Fujimori se encuentra en la Clínica Centenario desde el sábado 14 por un problema en el sistema coronario.