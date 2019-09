Daniel Salaverry: “En Fuerza Popular no se mueve ni un pelo sin que Keiko lo autorice”

Tras ser entrevistado en el programa dominical Cuarto Poder, el expresidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry afirmó que no le cabe la menor duda que Keiko Fujimori sigue dando órdenes, desde su prisión preventiva, a los actores políticos del fujimorismo. “En Fuerza Popular no se mueve ni un pelo sin que Keiko lo autorice”, sentenció el legislador. Además, confirmó que como exdirigente de Fuerza Popular no participó en ninguna sesión porque nunca convocaban al CEN (Comité Ejecutivo Nacional).

Asimismo, comentó que cuando José Chimpler renunció a la secretaria general de Fuerza Popular debido a las detenciones y Miguel Torres asumió el cargo, él solicitó información, mediante un documento, para conocer en qué se estaba gastando los recursos de financiamiento público y obtuvo la respuesta de que no podían entregarle ninguna información porque el tesorero se encontraba preso. Por ello, declaró que no podía seguir confiando en una organización que actuaba de esa manera.

También negó ser candidato del jefe de Estado Martín Vizcarra, luego de sus vínculos ante una posible llegada suya a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Confirmó que solo tuvo reuniones con el mandatario para hacerle llegar sus opiniones respecto a la coyuntura política y negó algún ofrecimiento de la cartera de ministros tras una futura salida del premier del Solar.

Por otro lado, mostró su apoyo al adelanto de elecciones. “Yo creo que le conviene al país, estamos en una parálisis de la economía. El sector público está retraído por dos motivos: incapacidad y temor”. Agregó, “Yo creo que es importante encontrarle una salida a este clima de inestabilidad que pasa por elegir nuevas autoridades, tanto en el Congreso y en el Gobierno para así generar un clima de confianza”, finalizó el legislador.

PUEDES VER Salaverry: Keiko Fujimori también planteó el adelanto de elecciones en Fuerza Popular

En tanto, tras las declaraciones del segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi, de que Daniel Salaverry hizo ‘clip’ con Martín Vizcarra y sería su nuevo ‘gallo de tapada’, esto tras hacerse conocida la postulación del congresista a las futuras elecciones, Salaverry comentó que no le preocupa lo que digan. “Mientras no digan que he hecho ‘clip’ con Hinostroza, como algunos, no me preocupa que digan eso”, sostuvo el precandidato por Perú Firme.

Mientras la congresista Úrsula Letona agregó que Daniel Salaverry será recordado como el único presidente del Congreso investigado durante sus funciones: “Debería tomarse un espacio antes de la precandidatura para explicarle al país este tema de las facturas falsas y falsificación de documentos”. Por lo que Salaverry se defendió diciendo que lo falso aquí es su renuncia a Fuerza Popular como mecanismo para que no se investigue a su esposo por el tema del gasoducto. “Su esposo fue parte del equipo técnico que firmó documentos que permitieron que Odebrecht se quede solo en la competencia”, puntualizó el extitular del Legislativo.

PUEDES VER Odebrecht admite el pago de sobornos en obras de saneamiento de Loreto y alcantarillado de Chimbote

En otro momento, Salaverry comentó que es precandidato a la presidencia por el partido Perú Firme (exRestauración Nacional) y se encuentra preparando una propuesta junto a líderes sociales y regionales. Denunció que tras su visita a Amazonas en la provincia de Utcubamba en Bagua Grande, la población no cuenta con agua potable ni tampoco hospital, y que las personas deben irse hasta Chachapoyas o Jaén para ser atendidos.