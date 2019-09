Apaza a Mulder: “La mentira, la falsedad y el descaro siempre han caracterizado al Apra”

Un tenso intercambio protagonizaron este lunes los congresistas Justiniano Apaza, del Frente Amplio, y Mauricio Mulder, del Apra, durante la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

En medio del debate tras la presentación del ministro Zeballos, el parlamentario de izquierda criticó que, justamente, se estuviese interpelando al titular de Justicia, “perdiendo el tiempo”, como lo refirió, cuando en Arequipa vienen dándose conflictos sociales por el proyecto minero Tía María. En ese sentido, Apaza criticó que desde el Gobierno se esté intentando beneficiar a las grandes empresas.

Ante la intervención del congresista de Izquierda, el aprista Mauricio Mulder ironizó sobre “las grandes empresas” a las que aludía Apaza y, por medio de la presidencia del Congreso, cuestionó al legislador:

“¿A cuál se estará refiriendo, a esa que se llama ‘Red Star’? ¿Los camiones que tiene el señor Apaza? Yo creo que si contamos todo lo que tenemos todos los parlamentarios aquí juntos no llegamos ni a la mitad de lo que valen los camiones del colega Apaza. Así que cuando se habla de las grandes empresas, deberían mirarse en el espejo”, dijo Mulder.

Tomando la palabra por alusión, el congresista Justiniano Apaza respondió directamente al aprista Mauricio Mulder y lo calificó de mentiroso.

“La mentira, la insidia, la falsedad y el descaro, siempre han caracterizado al Apra. Por eso es que se autoeliminaron”, dijo inicialmente Apaza.

Luego, el legislador de izquierda, cerrando su confrontación con Mulder, “a quien respeto”, aclaró, le pidió que no llegue “al descaro de mentir”.

“Y si tiene alguna prueba de que tengo los camiones, que lo demuestre. Porque así por así no se habla, señor presidente. ¿Yo qué diría del colega Mulder? Mejor me abstengo, porque su propio partido lo ha repudiado y no se siente representado por él”, concluyó su intervención Apaza.