Puno: gobierno regional se queda acéfalo a partir de hoy

Por Elizabeth Prado

Puno vive horas de incertidumbre ante la posibilidad de permanecer sin gobernador regional.

La solicitud de licencia sin goce de haber por treinta días más que pidió el gobernador regional Walter Aduviri, sentenciado a seis años de prisión por el ‘aymarazo’ en el año 2011, no fue admitida por el consejo regional.

Los consejeros alegaron falta de argumentación. Dijeron que en el documento no se explica la necesidad de ampliar en treinta días la licencia que ya tenía por quince días.

Ahora, esta autoridad, que vive en la clandestinidad desde el 15 de agosto en que se dictó su sentencia, solo cuenta con los quince días que le concedieron antes, los mismos que se cumplieron ayer viernes. De manera que a partir de hoy sábado la región altiplánica no tiene gobernador.

La gestión en el gobierno regional ha estado prácticamente paralizada en estos quince días en razón a que las competencias del vicegobernador Agustín Luque Chaiña, que ha estado ocupando el cargo, se limitaron a la admisión de documentos y a actos de representación.

No corresponde vacancia

Sobre esta situación, el presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, Jorge Jáuregui, señaló que no corresponde la vacancia de Walter Aduviri sino una suspensión de mandato.

“Si ya no está presente, no está activo y tiene una sentencia y orden de detención, la solución no es la vacancia sino solicitar la suspensión inmediata del mandato a efectos de superar el vacío de poder. Luego requerir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que extienda la credencial para la autoridad que designe el consejo regional, que en este caso tendría que ser el vicegobernador regional, por el tiempo que dure la suspensión”, explicó el especialista.

Jáuregui agregó que la vacancia procede cuando se han agotado todas las instancias en el proceso judicial, lo cual configura un debido proceso.

“Aún cuando todos percibamos que una autoridad es culpable, es importante agotar la vía procedimental, es la noción básica de la justicia con imparcialidad. Es un tema constitucional potente que ahora está presente en la lógica de los tribunales”, precisó.

El dato

Memorándum. Desde la clandestinidad, el 21 de agosto Aduviri hizo ingresar un memorándum al gobierno regional por mesa de partes. Ahí encargó la gobernación al vicegobernador Agustín Luque Chaiña desde el 22 de agosto al 23 de setiembre. Horas después, el consejo regional no admitió su pedido de licencia por 30 días más.