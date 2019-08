Vizcarra: Varios políticos criticaban Lima 2019, pero luego premiaron a los deportistas [VIDEO]

El presidente de la República, Martín Vizcarra, asistió este domingo 18 a la clausura de la Expoamazónica, realizada en Iquitos. Desde dicha región saludó a los pobladores del lugar por haber efectuado con éxito el evento.

Asimismo, mostró su preocupación por los problemas de acceso a agua potable que sufren varios sectores de Iquitos.

“Debemos mantener esa unidad porque no es posible que dentro de dos años vayamos a cumplir el Bicentenario (200 años de vida republicana) y no haya solucionado el problema de agua potable. No hay justificación porque el Perú es un país rico por sus recursos naturales y clima”, enfatizó Martín Vizcarra.

Explicó que esos problemas existen a los altos índices de corrupción que hay en el país.

Indicó que además del apoyo del Gobierno, el trabajo de la población ayudará mucho al progreso del lugar. Prueba de que los peruanos pueden organizar grandes eventos -para Vizcarra Cornejo- es la realización de la Expoamazónica y Lima 2019.

“Solo dos ejemplos en esta semana: Los Panamericanos, que es un orgullo nacional, evento de talla mundial y ahora esta Expoamazónica, hecha por ustedes para más de cien mil visitantes, este es un evento de talla internacional”, expresó.

En ese sentido, el gobernante pidió no hacerle caso a pesimismos de algunos políticos que pensaron que no se podía efectuar Lima 2019.

“Que no vengan unos cuantos pesimistas a decir que en el Perú no podemos, que no vengan a decir como lo hicieron por Lima 2019 hace dos años que no se van a terminar los estadios ni coliseos; les demostramos que sí (era posible); y lo increíble es que esas mismas personas eran los primeros que estaban ahí con los deportistas cuando ganaron medallas”, dijo.

“Ahora nos hemos puesto grandes tareas: fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y disminuir la pobreza. Esas son las tareas que nos hemos puesto porque ustedes también se han puesto esa meta”, adicionó Martín Vizcarra.