Salvador Heresi a Martín Vizcarra: “Creo en su honestidad” [VIDEO]

El parlamentario Salvador Heresi le mostró su respaldo a Martín Vizcarra, luego de las declaraciones de Jorge Barata en las que reveló que le entregó dinero a César Villanueva, quien fue en algún momento su primer ministro.

“Estoy en una posición crítica al gobierno, creo que a él (Vizcarra) no lo afecta. Sería una mezquindad y una canallada intentar relacionar las acusaciones con el presidente. Creo en su honestidad, se tiene que llegar al fondo de las cosas con César Villanueva”, declaró Salvador Heresi.

PUEDES VER César Villanueva se pronuncia tras revelaciones de Jorge Barata

En otro momento, negó que su bancada Contigo tenga intención de reunirse con la Presidencia del Consejo de Ministros para debatir acerca del adelanto de elecciones al 2020, una propuesta del Ejecutivo.

“Contigo no se va reunir con el premier, porque consideramos que cuando hay un diálogo, es sobre la base de lo que se va a proponer, no sobre un hecho consumado. Lo que va hacer el Ejecutivo es imponer su posición, y eso no es un diálogo”, expresó.

PUEDES VER La Resistencia volvió a atacar verbalmente a periodistas de La República

Declaraciones de Jorge Barata

Según La República pudo conocer, Jorge Barata declaró a los fiscales peruanos en Brasil que le hizo dos pagos a César Villanueva, cada uno de 30 mil dólares. La entrega del dinero, de acuerdo a como relata, fue orden de Eleuberto Martorelli, quien fue director superintendente de Odebrecht en Colombia.

Por su parte, César Villanueva ha indicado que brindará su descargo “en su debido momento”. “En relación a los hechos de la actual coyuntura, que merecen una investigación amplia y transparente que permitan conocer la verdad, he solicitado licencia temporal a la bancada de Alianza para el Progreso”, anunció.

Además, anunció: “He servido a mi país y a mi región con honestidad. La verdad prevalecerá. Me someteré sin evasivas ni pretextos al imperio de la ley y la justicia".