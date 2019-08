Arce a Becerril: “Esos resultados toxicológicos deben estar igual que tu prontuario”

Sé que no habrá respuesta, ni que cumplirá. Sé que no tiene palabra y que inventará cualquier excusa a la altura de su moral. Yo sí cumplí con mi palabra. Usted @hectorbecerrilr NO representa a nadie en Lambayeque, usted representa al peor congreso de la historia del Perú. pic.twitter.com/zmW3Crljdd