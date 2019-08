Rafael Vela: “Respetamos los acuerdos a pesar de que no sea popular”

Por: Alonso Collantes

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, envió el 26 de julio a la unidad funcional del Ministerio de Justicia encargada de ejecutar la Ley N°30737, el informe que señala que Odebrecht no tienen ningún proceso pendiente en el país.

La interpretación que hace la Fiscalía sobre el asunto es que fuera del acuerdo de colaboración eficaz, la constructora brasileña no tiene casos de etapa preparatoria pendientes, solo preliminar. Sobre la base de este fundamento, el MINJUS decidirá si devuelve S/524 millones a la empresa, retenidos de la venta de la central de Chaglla.

Ante ello, el fiscal Vela contestó a La República que “nosotros respetamos los acuerdos a pesar de que eso no sea popular. No podemos firmar un acuerdo para luego no ejecutarlo, eso no es serio”.

La reafirmación de la postura del Equipo Especial, además, se ve reflejada en que actualmente, según fuentes allegadas al acuerdo, varios casos ya están incluidos como el de Susana Villarán, Keiko Fujimori, arbitrajes (todavía en fase preliminar), Gonzalo Monteverde, entre otros.

La exigencia para presentar el informe a la unidad del MINJUS la hizo la jueza María Álvarez Camacho, quien en su sentencia de aprobación, exactamente en el numeral 92, sostiene que “el ministerio Público deberá informar al ente administrativo competente, que a dicha fecha no exista investigación o proceso penal en curso respecto a personas naturales o jurídicas que involucren al ente jurídico Odebrecht”.

Hasta el momento, según pudo conocer este diario, la Produraduría ad hoc del caso Lava Jato, dirigido por Jorge Ramírez, aún no recibe el informe del Equipo Especial por lo que aún no puede pronunciarse sobre lo consignado por el fiscal Vela.

En las próximas horas, la cartera que dirige el ministro Vicente Zeballos debe dar a conocer si corresponde el reembolso de los S/524 millones a Odebrecht. Por su parte, el presidente Martín Vizcarra se ha opuesto abiertamente a la devolución.

Fundamentos del informe

El oficio N°1822-2019 del Equipo Especial, al que pudo acceder esta publicación, señala que los cuatro despachos del grupo fiscal no han hallado casos pendientes que involucren a la constructora.

Como se señaló anteriormente, ello se afirma por la interpretación y distinción que hacen de los casos en etapa preliminar (de sospecha simple) y preparatoria (de sospecha reveladora).

En el primer caso, la Fiscalía sostiene que “puede ser archivada” y, por esta razón, “no se puede mencionar un proceso penal propiamente dicho”. Otro de los elementos clave es que, en el informe se aclara que en la etapa preliminar las diligencias buscan “determinar si han tenido lugar hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad”.

En cambio, las diligencias de etapa preparatoria tienen como fin reunir elementos de convicción que puedan arribar a una eventual acusación fiscal y, posteriormente, un juzgamiento.

Entre los fundamentos jurídicos que apoyan esta postura figuran el artículo 100.1 del Código Procesal Penal y el Acuerdo Plenario 050-2011, que señalan que el ingreso de un procurador a un proceso solo se puede realizar en etapa preparatoria, y no en una preliminar. Con ello, sugiere el informe, no hay riesgo de que exista una investigación aparte por casos de índole preparatoria para Odebrecht.

“El desconocimiento de lo que se acordó y la forma cómo se pueda materializar el pago de la reparación civil implicaría que la sentencia de colaboración eficaz se vuelva inejecutable por circunstancias de conocimientos del Procurador Público previos a la firma del acuerdo”, señala el documento.

Por esta razón, en caso de discrepancias entre la Procuraduría ad hoc y el Equipo Especial, tendrá que dirimir el tema la jueza María Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.