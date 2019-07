Fujimorista Salazar afirma que adelanto de elecciones en el 2000 fue porque había terrorismo

La congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar, sostuvo este martes que el adelanto de las elecciones en el año 2000 no es igual a la propuesta del presidente Martín Vizcarra porque ahora no hay terrorismo.

La legisladora fujimorista dijo en RPP que ambas situaciones “son totalmente diferentes”, pues entonces “había una crisis política” y ahora, según afirmó, no la hay.

“En el año 2000 son dos cosas totalmente diferentes. Ahí había una crisis política por unas reelecciones que se había dado el ingeniero Fujimori, y también porque había terrorismo", dijo la fujimorista.

En ese sentido, la parlamentaria del fujimorismo aseguró que la situación actual no es similar a la de ese momento porque “ahora, por ejemplo, no hay terrorismo [y] no hay una crisis política”. Asimismo, reconoció que "no hay un consenso del Congreso”.

En el año 2000, cabe recordar, el entonces presidente transitorio, Valentín Paniagua, convocó a elecciones generales a finales del 2000 para el siguiente año debido a la destitución por incapacidad moral de Alberto Fujimori, tiempo después de que se revelaran los actos de corrupción de Vladimiro Montesinos en los “vladivideos” y tras rechazar su renuncia al cargo a través de un fax, antes de fugarse y asentarse en Japón.

El pasado 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra, en su mensaje a la nación, anunció a la ciudadanía que presentará un proyecto de reforma constitucional para acortar el periodo de los congresistas y el suyo mismo como mandatario para que se lleven a cabo elecciones generales en el 2020, y así terminar con la crisis política que se vive actualmente en el país.

Esta iniciativa ha recibido el respaldo de varias autoridades y de ciertas agrupaciones de congresistas, como fue el caso de Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, quien sostuvo que la iniciativa es lo mejor que le puede ocurrir al Perú en estos momentos ya que terminaría con la incertidumbre y generaría que empezaran a hablar los próximos candidatos.

“Ante una situación complicada, es mejor adelantar las elecciones y salir de esta incertidumbre que nos va a mantener por un año y ya no por dos”, dijo el legislador este martes en TV Perú.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, aseguró que la reforma constitucional que presentará el Ejecutivo no contempla que Martín Vizcarra pueda postular a una posible reelección.

Por el contrario, Zeballos cerró la cuestión adelantando a La República que “en las consideraciones de la propuesta de reforma constitucional que se alcanzará al Legislativo, se dice que el vicepresidente que asume la presidencia no puede reelegirse”.

"Con esto queda zanjado cualquier especulación”, aseguró el ministro de Justicia.