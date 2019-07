Jorge Nieto no descarta postular ante eventuales elecciones presidenciales en el 2020

Luego que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara que presentará un proyecto para adelantar las elecciones congresales y presidenciales para julio del 2020, ya se empiezan a especular de quiénes postularían si esa medida procede en el Congreso.

Consultado por esta posibilidad, Jorge Nieto, exministro de Defensa durante el breve gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, no descartó presentarse; sin embargo, recalcó que todo dependerá de otros factores para que finalmente tome esa decisión.

Jorge Nieto reconoció que los partidos con mayor organización podrían afrontar mejor un posible adelanto de las elecciones, caso contrario ocurriría con los candidatos nuevos, teniendo en cuenta que las elecciones generales propuestas por el presidente Martín Vizcarra serían en abril próximo.

“Desde el punto de vista de las elecciones, si las hubiera como está planteado, es evidente quienes salen favorecidos son los partidos establecidos que tienen más posibilidades de reaccionar frente a la situación porque tienen todo resuelto, todas las nuevas opciones que quieren o queremos participar en el proceso electoral tenemos enormes desventajas porque vamos a tener una carrera contra el reloj”, dijo en entrevista a canal N.

“No he dicho que podría haber una candidatura [para postular a la presidencia], pero sí creo que tenemos la responsabilidad todos de participar en la política peruana. (Cuando le preguntan si la está barajando) Es una posibilidad y creo que depende de gran medida de tener el cuerpo técnico, político, que me permita decir con claridad, no solamente hay un liderazgo o vocación, sino también hay el equipo para poder enfrentar los problemas del país”, agregó.

La propuesta de Martín Vizcarra sería presentada este miércoles 31. La iniciativa tendrá que ser analizada por la Comisión de Constitución y de ser aprobada, pasaría al pleno. Si tiene un resultado positivo en esta instancia, tendría que confirmarse en otra legislatura o a través de referéndum.