Nueva faceta de Olaechea, en las reuniones de La Resistencia fujimorista

Roberth Orihuela

Tiene un programa diario en Radio Libertad de Arequipa. Ahí hace apología a la minería y critica a quienes se oponen a ella. Humberto Olaechea Guillén, exmilitante del Apra, señala que nunca se opuso a esta actividad. Empero, su pasado lo contradice.

En 2005, encabezó las protestas contra Sociedad Minera Cerro Verde. Junto a los agricultores del distrito de Uchumayo, pedía que la empresa se comprometa a aportar más para el desarrollo de su distrito. Luego, postuló a la alcaldía de dicha comuna sin éxito.

Durante mucho tiempo, era referente para lanzar los dardos contra Cerro Verde. “Yo solo pedía que la empresa se comprometa. Logramos las rondas conjuntas para fiscalizar a la minera, pero luego de eso nunca me manifesté en contra. Jamás dije que se vaya la mina”, asegura. En 2011 fue gerente de la alcaldía de Quequeña junto al cuestionado José Palomino, exalcalde de ese distrito que propició las invasiones de terrenos.

La Resistencia

La trayectoria de Olaechea parece zigzagueante y camaleónica. Ahora aparece muy cercano a fujimoristas y apristas, aquellos que pretenden tumbarse la lucha anticorrupción en el país. Una captura de video lo delata, se lo ve en una reunión de La Resistencia, la fuerza de choque de Fuerza Popular, simpatizantes de Keiko y Alberto Fujimori.

Semanas atrás ellos realizaron un encuentro denominado “Democracia, libertad de expresión y el papel de la prensa en el Perú” en Lima. Allí mismo expuso la congresista fujimorista Rosa Bartra. En los videos aparece Olaechea.

El exdirigente aceptó su presencia en el evento. Según él, lo invitaron para una charla. "Me parece un grupo de periodistas (los de La Resistencia) que no siguen el mensaje cerrado de los medios. No formo parte y tampoco me lo han pedido. Me llamaron a raíz de mis opiniones y de mi postura contraria a los fiscales Domingo Pérez, Rafael Vela y (al periodista) Gustavo Gorriti”, indicó.

Escándalo con fiscales

Y es cierto. El 15 de junio, durante el Foro Anticorrupción organizado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), Olaechea arremetió contra los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela, y el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti.

Con cartel en mano, los calificaba como corruptos y a IDL como una organización criminal. “Y lo son. Miren los tratos que tienen con Odebrecht, eso no es justicia. Siempre he combatido a Gorriti. Son unos asalariados de la UNSA, que siempre los trae y les paga todo”, se ratificó cuando lo entrevistamos.

Armó escándalo tal que lo retiraron del local en donde se desarrollaba el foro.

Contradicciones

A pesar de todo esto, Olaechea es un personaje difícil de sondear. Dice y se contradice. Cuando le consultamos sobre su acercamiento al fujimorismo, señala: “Yo luché contra (Alberto) Fujimori en el 2000. Gracias a él no pude culminar mi carrera de Derecho”.

Sobre los congresistas naranjas indica: “Son un chiste. No fueron convocados de forma política, sino al parecer de Keiko Fujimori. No creo que sean un peligro”.

Pero luego declara en favor de Keiko Fujimori: "Es una presa política, debería estar libre. También su padre, un anciano de su edad que no debería estar en la cárcel”.

Asegura que “Keiko hubiera sido una mejor gestión que Pedro Pablo Kuczynski o Martín Vizcarra”.

De igual forma, arremete contra los medios de comunicación. Por un lado, asegura que hay un monopolio de la información que La Resistencia busca combatir. Alega que los dueños de los medios tienen sus propios intereses, pero luego, condescendiente, asegura que medios como La República siguen siendo plurales.

Coincidencias en ideas con La Resistencia

En su página de Facebook, Olaechea se revela como confrontacional.

Una de sus últimas críticas fue contra el nobel Mario Vargas Llosa. Lo acusó de ser garante de presidentes ahora acusados de corrupción y ser traidor a la patria.

Casualmente, la semana pasada, La Resistencia atacó a Vargas Llosa luego de participar en la Feria del Libro, con el mismo rollo que repite Olaechea en su cuenta de la red social.