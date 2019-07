AAR: “No hay ninguna reforma política porque ha sido deformada”

El periodista señaló que el día de ayer se terminó el debate de la reforma política, el cual fue un largo e intenso proceso de negociación, no obstante, aclaró que los proyectos aprobados por el Congreso no responden a los pedidos por parte del Ejecutivo.

“No hay ninguna reforma política porque ha sido deformada”, manifestó.

El conductor de RTV explicó que no existen motivos para celebrar, pues se seguirán creando barreras para que nuevas agrupaciones ingresen a la política, lo cual solo beneficia a los actuales partidos políticos. Asimismo, no habrá democracia interna y responsabilidad por financiamientos.

Por otro lado, AAR sostuvo que el proyecto de inmunidad parlamentaria no ha cambiado y que al no anular el voto preferencial la reforma de paridad y alternancia no funcionará.

“Es casi nada lo que se ha avanzando y recién en el 2021 habrá paridad de 50% mujeres y 50% hombres”, añadió.

¿Qué hará el presidente? Para Álvarez Rodrich, solo existen dos caminos. El primero sería convocar un referéndum para que la población tome una decisión respecto a las reformas y la segunda opción sería disolver el Congreso, sin embargo, expresó que el momento de hacerlo ya pasó, pues no sería lo políticamente conveniente.

“Quedo pesimista porque esto confirma la escasa vocación de reforma política que tienen toditos los congresistas. ¿Qué va hacer el Gobierno?”, cuestionó.