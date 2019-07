“No tengo el más mínimo interés en postular a la presidencia de la República”

Cajamarca. El alcalde de La Victoria (Lima), George Forsyth, descartó en esta ciudad postularse a la presidencia de la República, porque está concentrado en solucionar los problemas de su distrito que lo eligió y hacer historia.

“Ahorita no está en mi más mínimo interés, yo quiero cambiar la historia y para eso necesito una concentración total, he sido jugador de fútbol, sé que la prensa te puede levantar como te puede bajar, lo tengo muy claro, somos el segundo distrito con mayor deuda a nivel nacional y en cuatro años no voy a poder lograr todo lo que uno desea”, respondió.

PUEDES VER La Victoria: más de 500 vendedores protestan frente a municipio para que sean reubicados [VIDEO]

El exarquero aliancista recordó que ordenar 35 mil ambulantes es muy complejo, además, Gamarra ha estado bajo un caos total durante 45 años “y lo hemos logrado con un gran equipo y los vecinos, porque si no trabajamos en conjunto con la población, no se va a lograr nada.

George Forsyth dijo que la municipalidad victoriana genera 2,800 millones de soles al país anualmente, y por lo tanto tienen la oportunidad de pasar a la historia haciendo las cosas como se deben hacer y no ser uno más.

El joven burgomaestre llegó a Cajamarca para promocionar una feria que se va a llevar cada quince días con gobiernos locales de todo el país en la plaza Manco Cápac de La Victoria.