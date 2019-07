Cuellos Blancos: Persecución a un grupo de sicarios ayudó a descubrirlos

Los Cuellos Blancos fueron descubiertos gracias a la investigación de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) a la banda Barrio King del Callao. La República reveló que las autoridades interceptaron las llamadas telefónicas de los sicarios y cabecillas y se descubrió que estaban siendo blindados por jueces y fiscales.

“Las interceptaciones telefónicas a los abogados defensores de los cabecillas y de los sicarios dejaron al descubierto conversaciones de arreglos con fiscales y jueces de la Corte del Callao. Una mafia le daba la mano a la otra mafia a cambio de dinero”, reveló a La República un agente de la Dirincri.

En el seguimiento, se escuchó a Henry Tito Mere, abogado de ‘Caracol’, coordinar con funcionarios de la Corte del Callao y haciendo mención a Walter Ríos, quien en ese entonces era titular de la Corte del Callao y César Hinostroza, que se desempeñaba como vocal supremo.

Se trató del caso de “Rencito” quien fue arrestado en enero del 2016, pero continuó enviando órdenes desde el penal a su grupo criminal. “Ya se habló con el tío Walter, no pasa nada. Todo vuelve a cero. El tío Hinostroza también ha metido mano. Todo está arreglado”, se les escucha decir.

Los audios hicieron que la Dirincri identifique al primer integrante de los Cuellos Blancos, el cual fue Walter Ríos, luego de una filmación en la que se reúne junto a abogados de la banda criminal de Caracol.

“Walter Ríos por boca de César Hinostroza se enteró que estaba siendo interceptado. Hinostroza llamó a su despacho a Ríos y se lo reveló. Después Ríos llamó a su asesor Gianfranco Paredes y dijo: Me acaban de confirmar que nos están chuponeando pero no creo que escuchen por este teléfono chimbo (no declarado a su nombre)”, dijeron las fuentes, sin imaginar que la Dirincri estaba siguiendo sus pasos.