Congresistas exigen a Cáceres no firmar adenda de Majes II

Alexis Choque Sarmiento

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, tiene hasta este sábado 1 de junio para decidir si firma la Adenda 13 para el proyecto Majes Siguas II o vuelve a suspender las obligaciones de la concesionaria Angostura Siguas, que encabeza la empresa Cobra.

Para los congresistas Horacio Zeballos Patrón y Justiniano Apaza Ordóñez, el gobernador debe honrar su palabra y no firmar la Adenda 13, que le generará un mayor gasto al Estado. Pidieron que se respete el presupuesto original.

Zevallos agregó que, de firmarse la adenda, la potestad para la venta de las 38 500 hectáreas pasaría a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Además, de firmar la adenda, el Estado no solo le estaría dando los US$ 104.7 millones que pide de adicional a la concesionaria, sino que también le tendría que dar US$ 29.7 millones, los que reclama por gastos de mantenimiento durante la paralización del proyecto, y US$ 45.2 millones más por los trabajos adelantados de la primera fase del proyecto. En total serían US$ 179.6 millones.

"Por qué razón tendríamos que prestarle (a Cobra) US$ 104 millones, cuando está debiendo US$ 198 millones, o no tiene la espalda financiera suficiente. Queremos que el proyecto se destrabe, pero con dinero de la empresa", manifestó.

Por su parte, el congresista Justiniano Apaza dijo que lo primero que debería esperar el gobernador es que Cobra presente su cierre financiero, es decir que asegure que tiene dinero suficiente para financiar la obra.

"En la plaza de Armas, prometió que no iba a firmar ninguna adenda. ProInversión es la que va a vender las tierras porque se las dieron indebidamente, pero el gobierno regional, como dueño del proyecto, debe recuperar la potestad de la venta", acotó Apaza Ordóñez.

A favor de la adenda

Por su lado, el consejero regional de la provincia de Islay, Elmer Pinto Cáceres, señaló que el gobernador debe firmar la Adenda 13, para que el proyecto se destrabe cuanto antes.

"Si estamos acorralados, qué podemos hacer; debe firmarse la adenda, para que el proyecto se reanude. Majes II dará trabajo a miles de personas. El dinero ya después se recuperará", sostuvo el consejero regional.

Elmer Pinto cree que se debe ampliar el plazo unos días, para que se discuta mejor la Adenda 13; la cual propone la empresa. El dinero se usará para cambiar la tecnología de riego. Se cambiarán los canales por un sistema de tuberías.

El también presidente de la Comisión de Agricultura se encontraba ayer en el Valle de Tambo, donde asegura que el pedido de varios agricultores es que se destrabe Majes II.❖