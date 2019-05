Ministra Barrios: “Es justo que el tema de la inmunidad se discuta”

La ministra de Producción, Rocío Barrios, respaldó la decisión del presidente Martín Vizcarra de insistir en la propuesta para que la Corte Suprema levante la inmunidad a los congresista, una de las iniciativas clave de las reformas que ha planteado el jefe de Estado.



Para la titular de Producción, el Ejecutivo no busca la confrontación sino el debate.

“Lamentamos mucho la posición del Congreso de la República que ni siquiera ha permitido que se abra el debate para la propuesta del levantamiento de la inmunidad parlamentaria por parte del Poder Judicial. No estamos señalando que se apruebe el texto tal cual como lo enviamos, pero sí me parece justo y creo que es una demanda de la ciudadanía que este tema se ponga en la mesa y que todos discutamos cuál es el mejor modelo, y qué es lo que queremos con relación al tema de la inmunidad parlamentaria y que esta no se convierta en impunidad”, arguyó la ministra Barrios.



De acuerdo con la ministra de la Producción, todos los funcionarios públicos están obligados a someterse a las investigaciones porque deben rendir cuenta a los ciudadanos.



“Los congresistas son funcionarios públicos que representan a la ciudadanía y a un grupo considerable de electores, por lo tanto los funcionarios públicos no podemos utilizar una figura de inmunidad para no someternos a las investigaciones que la autoridad estima competente”, explicó Barrios.



La ministra resaltó que someterse a una investigación no significa adelanto de opinión frente a una responsabilidad final.



Al igual como lo hizo el presidente Vizcarra, Barrios recalcó que el Ejecutivo persistirá con esta reforma política.

“Nosotros vamos a insistir con todo proyecto que tenga que ver con la transparencia, con hacer la política de una forma distinta y sobre todo con atender la demanda de la ciudadanía de querer que todo funcionario rinda cuentas”, concluyó.