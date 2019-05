Carlos Tubino pierde el control en Twitter por próxima visita a Lima de Evo Morales

A través de su cuenta de Twitter, el congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, mostró su malestar por la próxima visita (domingo 26 de mayo) del presidente de Bolivia, Evo Morales.

En la reunión que sostendrá con su homólogo Martín Vizcarra se evaluaría el proyecto que planea la compra de gas natural de Bolivia para Puno, cuyo gobernador regional es Walter Aduviri, que a su vez apoya la iniciativa desde hace un buen tiempo.

Para Carlos Tubino, no debemos negociar con Evo Morales, pues -de acuerdo a su argumento- "no lo necesitamos ya que hay gas en abundancia en Camisea".

"Evo Morales viene al Perú el 26 de mayo a ofrecernos gas que no necesitamos, lo tenemos en abundancia en Camisea. Mientras no tengamos Gasoducto podemos llevarlo al Sur vía Marítima, de Melchorita a Ilo y/o Matarani. ¡No nos Hipotequemos a Vecinos! ¡Rechacemos la iniciativa de Aduviri!", escribió Carlos Tubino en su red social.

