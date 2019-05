Quintanilla a Bartra: Población percibe que congresistas tenemos privilegios innecesarios

Levantar la inmunidad parlamentaria o no, no sería una decisión a cargo del Poder Judicial. La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la legisladora fujimorista Rosa Bartra, rechazó ese pedido, realizado por el Ejecutivo en el marco de la reforma política.

Nelly Cuadros, Francisco Villavicencio, Héctor Becerril, Marisol Espinoza, Mario Mantilla, Mauricio Mulder, Victor Andrés García Belaunde, Luis Galarreta, Roy Ventura, Luz Salgado,Tamar Arimborgo, Segundo Tapia, Milagros Takayama, Luis Iberico y Guillermo Martorell votaron a favor.

Marisa Glave, Jorge Meléndez, Marco Arana, Alberto Quintanilla y Alberto Oliva lo hicieron en contra.

Previo a la votación, el parlamentario de Nuevo Perú Alberto Quintanilla le indicó a Rosa Bartra que la población ya tiene una mala percepción de los congresistas, y que votar a favor del archivamiento de la propuesta del Ejecutivo incrementará el rechazo.

"Señora presidenta, ese dicho popular que 'otorongo no come otorongo' no es un dicho que se le haya ocurrido a una persona y que lo haya soltado simplemente. Ese es el reflejo de la realidad de cómo nos percibe la población. Que tenemos privilegios innecesarios", detalló Quintanilla.

Pese a ello, la mayoría votó a favor de que el Parlamento sea el único competente de ver el tema.

"Es un grave retroceso en la lucha contra la corrupción [...] Los partidos que han votado por el archivamiento quieren que las cosas no funcionen para que no se investiguen sus actividades, han buscado autoprotegerse", señaló tras la votación Alberto Quintanilla para La República.

Por su lado, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza también se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter.

"La mayoría parlamentaria se aferra a su inmunidad porque tiene rabo de paja. Después del caso Donayre-robagasolina hoy fugado porque "#OtorongoNoComeOtorongo" queda claro que el propio Congreso no puede ser el que levante la inmunidad", apuntó la excandidata presidencial.