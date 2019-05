El Kuczynski moqueguano

Estamos volviendo a la normalidad. Un presidente apocado, un primer ministro perdido, el fujimorismo desbocado, la educación bajo ataque, la falta de reflejos, la inmovilidad.

Vizcarra podría haber vuelto a subir a la ola de indignación ciudadana contra la corrupción pero optó por ocultar la cabeza. Quizás se haya asustado ante la breve histeria que sucedió a la muerte de García, pero las revelaciones de los días siguientes deberían haberle devuelto la confianza. Podría haberse asegurado de que no escape Donayre, pero se le escurrió entre las manos. Podría haberse jugado la bandera de la reforma política –especialmente teniendo en cuenta que es hija del referéndum que lo legitimó en la presidencia–, pero ha tirado la toalla.

A pesar de que los dos principales líderes de la oposición están o presa o muerto, las aguas están volviendo a su lugar. Esto es responsabilidad de Vizcarra. No ha conseguido formar una bancada propia ni aliados. Dentro de poco más de un mes, el fujimorismo recuperará la Mesa Directiva del Congreso y, entonces, la transformación de Vizcarra en PPK se habrá terminado de completar.

Hace dos años le advertimos a PPK que la suya no era una situación insólita. Se encontraba en un escenario idéntico al que han enfrentado muchos otros presidentes del mundo, a lo largo de la historia. Son casos de estudio: presidentes obligados a convivir con mayorías legislativas opositoras. Una y otra vez –a lo largo de la historia, mundial y peruana– se ha demostrado que estos casos solo dejan dos opciones: o transar con la oposición (formando un cogobierno, parecido a lo que hizo Vizcarra en sus primeros meses) o enfrentarse al Congreso (hasta cerrarlo).

No hay más soluciones. Si no se opta por una de las dos vías, el presidente termina en la calle. Siempre. Y una, el camino del cogobierno, ya es imposible para Vizcarra, como lo fue para PPK. Solo le queda la segunda ruta. Ya no hay vuelta atrás.

No hay día que algún integrante del aparato político/mediático del aprofujimorismo no proponga la vacancia de Vizcarra por, literalmente, cualquier idiotez. Necesitan recuperar su influencia en la Fiscalía y el Poder Judicial. No es solo la cabeza de Vizcarra la que está en juego. Pero el presidente no parece estar a la altura del reto. Si todo sigue así, la buena noticia para Vizcarra no será llegar al 2021, sino, por lo menos, gobernar más días que los que duró PPK.