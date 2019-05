Escoger preferencias

Me encuentro rodeado de gente que me hace preguntas y yo también me las pregunto porque no tengo respuestas firmes. Después de los temas de Lava Jato, los Panamericanos y la Copa América, me preguntan por el 2021, no sobre el bicentenario, sino sobre cómo irá la economía, quiénes serán los candidatos y qué ofrecerán. Hay ya ciertos datos de la realidad que parecen claros, pero existe una neblina gris sobre la forma y oportunidad en la que se presentarán las ofertas.

Pareciera que las preferencias de los votantes van a ser diferentes a las tradicionales, porque lo ideológico y lo partidario siguen perdiendo vigencia y los militantes están en proceso de extinción. Ese espacio lo ocuparán los problemas concretos, circunscritos a espacios delimitados. No estarán presentes Maduro, Bolsonaro, Trump y Evo. Ha llegado el tiempo de aquellos que solucionan problemas cotidianos, como la inseguridad o la micro corrupción. Serán los mellizos de George Forsyth los que entrarán a la cancha, que ya no estará solo en Matute.

La ética individualista y la ausencia de una opción colectiva serán probablemente el marco condicionante. El Estado, en compañía de los políticos, serán los enemigos. Si alguno desea invocar un referente utópico se convertirá en un sospechoso al que hay que expulsar. La desconfianza, esa pasajera terca que aún tiene admiradores y que nos acompaña desde hace mucho tiempo, quiere seguir hablándonos al oído.

No serán los hados los que anunciarán el cambio, sino el humor de la gente. Habrá lloro académico, pero sus actores seguirán aislados. Especulo. Eficacia, soluciones de corto plazo, cercanía física, obras con sencillas palabras serán los mensajes. No se producirá el caos, la vida continuará en torno a metas identificables, modestas quizás, pero dentro del orden existente. Primará el éxito individual, el mercado, el consumo en el nunca robusto capitalismo periférico, aunque, por supuesto, continuarán los huaynos y la cumbia, y los apus no se irán de viaje.

Se disipa la neblina y el viento parece decirnos que ha llegado el momento de los que proponen resolver problemas acuciantes, no de los predicadores de la solidaridad. Aquellos que identifiquen las demandas populares se llevarán las medallas, aunque utilicen para ello el plagio y la trampa. ¿La revolución cultural, la virtud o ejemplaridad cívica? ¡Ingenuos! Tendrán que esperar. ¿El voto preferencial, el senado funcional, la ingeniería constitucional? Igualmente, a la sala de espera. ¿Democracia interna en partidos inexistentes? Espiritismo puro con gente que llena los micros por largas horas. Entonces, ¿qué habrá? Mano dura, viejo, eso basta, me dicen.

Vamos, pienso decirles, ingenuo de mí, ni apatía, ni desaliento. No les diré nada de mi soledad. El 21 está cerca.