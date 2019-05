Congresistas de FP y Apra buscaron minimizar a Del Solar por ser actor

Los legisladores de Fuerza Popular y Apra atacaron al premier Salvador Del Solar durante la interpelación -por el contenido de los textos escolares- contra la ministra de Educación, Flor Pablo.

Si bien se esperaba un escenario de ese tipo, llamó la atención el intento del fujiaprismo de minimizar a Salvador Del Solar por el hecho de ser actor.

Al menos 4 legisladores, en sus intervenciones, hicieron referencia al trabajo actoral del actual primer ministro en un contexto sumamente negativo.

Los más severos fueron Mauricio Mulder y Esther Saavedra que ni siquiera realizaron comentarios sutiles, por el contrario, usaron ese recurso para fortalecer sus premisas.

"El señor Del Solar debería estar agradecido que este Congreso ha aprobado la ley del cine, justo su profesión, otro podría decir conflicto de intereses [...] He visto que el señor ‘Cachin’, el señor [Carlos] Alcántara, mientras él lleva 3 millones de personas a las salas con las películas que ha hecho, he visto una película del señor Del Solar que solo llevó solamente 40 mil espectadores", dijo el aprista.

A su turno, la fujimorista Esther Saavedra intentó despreciar a Salvador Del Solar señalando que él no es político, sino actor, y por ello no le hará caso.

"Yo no le tengo miedo al presidente de la República ni al premier [Salvador del Solar], siendo un actor, no es político, pero a mí no me va a dar órdenes", expresó la congresista naranja.

Por su lado, Juan Carlos Gonzales mostró durante su exposición un video en que Salvador Del Solar defiende el enfoque de género y luego añadió un comentario referente al cine.

"Me hace acordar a una película o serie que daba en la televisión hace un tiempo cuando venían seres interplanetarios y salía un grupo de la resistencia de los terrícolas que sobrevivían; yo soy parte de la resistencia", apuntó el político de Fuerza Popular.

Jorge Castro de Concertación Parlamentaria también se unió a los sarcásticos discursos del aprofujimorismo. "La vida no es un teatro (señor Salvador Del Solar)", refirió.

Vale recordar que Tamar Arimborgo lo calificó de "farandulero de política" en marzo de este año, y si bien esas palabras no las dijo en la interpelación, en ella dijo algo más llamativo: "El sexo tiene como fin la reproducción y no el placer”.

A palabras necias, oídos sordos. Salvador Del Solar no hizo caso a esos intentos de sarcasmo, pues usó su cuenta de Twitter solo para agradecerle a Flor Pablo por luchar por una mejor educación.