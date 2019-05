Salaverry recuerda "austeridad" de la gestión de Salgado al concluir el Pleno

Tras la culminación de la interpelación contra la ministra de Educación, Flor Pablo, el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, dirigió un comentario sarcástico contra la legisladora Luz Salgado (presidenta de dicha mesa en 2016).

Daniel Salaverry deseó un afectuoso saludo a las parlamentarias que son mamás por el Día de la Madre, y cuando algunos congresistas le pidieron algún regalo por dicha fecha, el presidente señaló -en forma irónica- que el Congreso se encuentra en una etapa de ahorro.

"Hemos aprendido de la mesa de la señora Luz Salgado sobre la 'austeridad'", comentó Daniel Salaverry entre risas y luego pasó a retirarse. Vale comentar, que la broma puede considerarse pesada por algunas personas, pero dicha situación no se compara con los altercados sucedidos en la tarde y noche de este jueves 9.

Los parlamentarios fujimoristas criticaron severamente a Flor Pablo y a Salvador Del Solar. Se escucharon ocurrencias como que el enfoque de género es un "neoterrorismo" (parlamentario Ángel Neyra), dardos como "en el Minedu hay parásitos" (Milagros Salazar) o exabruptos como "Salvador Del Solar no me va a dar órdenes, es actor, no político" (Esther Saavedra).

El debate duró más de 8 horas. Tras el fin del rol de oradores, Flor Pablo comentó que el Perú necesita el enfoque de género para librarnos de estereotipos

"Enfoque de género significa igualdad de oportunidades. En las escuelas tenemos que trabajar en una educación libres de estereotipos.[...] El enfoque de género no es el único, hay otros 7 y juntos todos hay una formación ciudadana integral", señaló la ministra.