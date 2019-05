Vásquez sobre Acuña: "Probablemente cometió un error político, pero no un delito"

El congresista Richard Acuña ha sido acusado por presuntos conflictos de intereses; sin embargo, el vocero de su bancada Alianza para el Progreso, César Vásquez, considera que solo es un error político más no un delito.

A través de un reportaje periodístico, se difundió que Acuña se presentó en la sede de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) para realizar gestiones a favor de la Universidad Señor de Sipán, de la que es miembro del directorio y apoderado.

“Probablemente, políticamente sea un error, pero no un delito, una falta que pueda ser sancionada”, declaró Vásquez a la prensa. Agregó que su colega tuvo esa actividad fuera del horario del Congreso porque no se había programado alguna sesión.

Vásquez señaló que hubiera sido mejor que su colega no acuda a dicha reunión con la Sunedu, pero justificó que fue de manera excepcional porque su familia, quienes son los encargados de la universidad, tenían inconvenientes para asistir a la cita.

“Hubiera sido mejor no ir, pero también tiene una responsabilidad la universidad con todos sus alumnos, con toda su población, de que se tomen decisiones y se logre el licenciamiento, cumpliendo todos los requisitos y él evalúa eso”, destacó.

El parlamentario resaltó que Acuña no tuvo interés personal porque la universidad no recibió ningún beneficio. Agregó que la Constitución no impide que un congresista represente a una empresa que no contrate con el Estado.

“No ha habido un interés personal porque no hay ninguna opinión ni denuncia que demuestre que hay un beneficio para la universidad […] Ha ido como parte de un trabajo técnico, acá no ha habido ningún beneficio, los requisitos de Sunedu son plenamente conocidos y cualquiera puede ver si la universidad cumple o no”, refirió.

La Comisión de Ética planteará abrir investigación preliminar al congresista Richard Acuña por presunto conflicto de intereses, anunció Janet Sánchez, presidenta del grupo parlamentario.