Ricardo Pinedo: Alan García me repetía que nunca aceptaría estar preso

Un poco más de dos semanas después de la muerte de Alan García, su exsecretario personal, Ricardo Pinedo, reveló que el expresidente le repetía constantemente que nunca aceptaría ir a prisión.

Según Pinedo, García tenía "un temple bastante singular", más de lo común, y que las declaraciones de Mauricio Mulder sobre el pedido de asilo político en la embajada de Uruguay podrían ser muestra de ello, ya que el legislador aprista sostuvo que "sabían que era un hombre impulsivo".

"Seamos sinceros. Alan tenía un temple bastante singular, un ímpetu más allá de lo normal. Puede ser que Mauricio se refiera a eso. Yo lo que recuerdo es que siempre me repetía: 'Yo nunca voy a aceptar estar preso'", comentó el exasistente de Alan García a Correo.

Consultado sobre la existencia de un testamento del ex líder aprista, Pinedo manifestó que desconocía el tema, ya que no dejó preparado nada de ello en una eventual muerte, a excepción de la carta leída por Josefina García en el velorio.

"Que yo sepa, no. Lo están haciendo ellos. No dejó esa preparación. No sé qué lo llevó a hacer esa carta con tanta anticipación”, agregó.

Finalmente, Ricardo Pinedo detalló que los restos cremados de Alan García fueron divididos en siete urnas, y que él posee una de ellas porque los hijos del exmandatario se la regalaron.

"Seis están en posesión de sus hijos Karla, Josefina, Gabriela, Luciana, Alan Raúl, Federico Danton. Los hijos me obsequiaron a mí la séptima urna. La familia ha tenido un gesto que jamás olvidaré", finalizó.