Cáceres Llica y la posverdad

Mónica Cuti

Los candidatos, por lo general, recurren a la demagogia (por no decir mentiras) para ganar las elecciones. En ese trance, lo prometido en campaña no necesariamente lo llevan a la realidad ya instalados en el poder. Esa hipocresía política es regla y el actual gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, no es la excepción.

El caballito de batalla de su campaña siempre fue Majes Siguas II. El proyecto angroindustrial está concebido para vender módulos de 200 hectáreas, como mínimo, lo que implicaba una inversión aproximada a los dos millones de dólares. El postulante de Unidos por el Gran Cambio prometió venta de tierras de 5 a 20 hectáreas en un claro intento minifundista.

“No vamos a regalar las tierras. El mismo precio de 200 has se recuperará en las 5 y 20 has. Solo las desglosaremos. A mí no me van a contar el cuento”, decía eufórico.

Sin embargo, Proinversión advirtió que no podían reducirse los tamaños de las parcelas porque ya había un contrato establecido con la empresa Cobra y de hacerse tendría que iniciarse un nuevo proceso de viabilidad, es decir, volver a iniciar los estudios. El Gobierno Regional también perdería millones de soles en un arbitraje si la constructora lleva la controversia al escenario litigioso.

Sobre el mismo proyecto, se dijo que no se firmaría la famosa adenda 13 para cambiar el sistema de riego con una inversión adicional de 107 millones de dólares. Todo indica que el acuerdo es inevitable. Se hará el 2 de junio. El costo lo cubrirá la empresa y deberá recuperar lo invertido con el pago de las tierras, lo que encarecerá el valor de las parcelas.

Cáceres Llica prometía acabar con la obra de la Variante de Uchumayo en tres meses. A cuatro meses de gestión, anunció que la culminará a finales de julio. En esta obra el único problema no solo es el plazo, también se habla de un incremento notable en su presupuesto y ampliaciones nada claras dadas al consorcio constructor.

Dime con quién andas...

Para el vicepresidente nacional del Colegio de Sociólogos, Pablo Raúl Fernández, la gestión del gobernador carece de un conocimiento cabal de la realidad. Conquistó a las masas diciéndoles lo que querían escuchar.

Recordó que se prometió contratar gente especializada de los Colegios Profesionales para los cargos de confianza, sin embargo, esas posiciones las copan gente improvisada con una serie de acusaciones de corrupción, delitos contra la libertad sexual, etc.

“No tiene profesionales de calidad, ninguno es destacado”, señala. Recuerda los cuestionamientos a sus gerentes, entre ellos a César Callo Cuno, designado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Ciudadana (Coresec), pese a tener una sentencia por pedir una coima a un conductor el 2011. Otro caso es el de Fredy Jiménez Barrios, retirado del cargo como gerente regional de Comercio Exterior y Turismo tras conocerse que tiene una sentencia por delito contra la libertad sexual (tocamientos indebidos) contra tres menores de edad.

En esta misma línea, mediante un mensaje en su red social de Facebook, recientemente, el gobernador anunció el retiro de gerentes de áreas como Presupuesto, Ordenamiento Territorial, Administración y otras que supuestamente estaban vinculadas a la anterior gestión de Yamila Osorio. Eso tampoco se cumplió. Hizo algunos cambios en Transportes, Imagen Institucional y el Arma.

Cáceres señalaba que denunciaría a la exgobernadora Yamila Osorio e incluso gestionaría su impedimento de salida del país. Esa acción, que depende de un juez, tampoco se ha cumplido.

Una vez en el cargo, anunció que formalizaría 20 denuncias penales contra la gestión de su antecesora. Sobre el tema, Gregorio Palma, gerente general del GRA, dijo que se ingresarían las denuncias al Ministerio Público en la quincena de abril, sin embargo, hasta ahora ninguna denuncia se registraba en la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios.

Palma, en conversación con La República, indicó que siguen elaborándose y que las ingresarán la próxima semana.

Desalojos

“Se trabajará para desalojar a las invasiones junto a la Municipalidad Provincial”, fue parte del discurso del gobernador cuando asumió el cargo. Sin embargo, Cáceres es socio de una invasión “Jardín del Colca”, ubicada en el distrito de Yura; incluso uno de sus asesores, Hugo Mendoza, preside la dirigencia de la asociación. La única invasión desalojada fue en El Cebollar, a pedido del Ministerio Público.

Una de las propuestas más cuestionadas fue el anuncio del retiro de ciudadanos venezolanos de la región. “Consideramos que los gobernantes deben cuidar el empleo de los ciudadanos. En varios restaurantes, donde antes trabajaban jóvenes arequipeños, ahora hay venezolanos”, justificaba cuando postulaba a la región. A cuatro meses, al parecer no recuerda esta promesa. Cáceres también prometió cobrarle una deuda de cuatro mil millones de dólares a Sociedad Minera Cerro Verde. Que se sepa, tampoco hay ninguna gestión en ese sentido.

“Las promesas populistas son cantos de sirena pero que si no se vuelven realidad, se convierten en búmeran”, señala el politólogo Carlos Timana. Indica que si bien una estrategia de promesas sirve para ganar elecciones, cuando la población empiece a tomar conciencia que no se hacen proyectos y no se trabaja, serán momentos difíciles para el gobernador. ϖ