Gobernador regional se ratifica en cese de asesores y asistentes de consejeros

Leonardo Muñoz

El pasado 30 de abril, a través del oficio n.º 570-2019-GR.LAMB/GR, el gobernador regional Anselmo Lozano informó al Consejo Regional que a partir del 1 de mayo la entidad no podrá asumir el pago de sus asistentes y asesores, debido a la falta de presupuesto. Ante esta situación, los consejeros anunciaron que presentarán una acción de amparo en el Poder Judicial e incluso que denunciarán a Lozano por abuso de autoridad.

Pese a estas declaraciones, el gobernador ratificó a La República su decisión que deja fuera al personal de apoyo de los consejeros, pues sostiene que 1) no existe dinero para remunerar a los diez asesores y diez asistentes y 2) la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales solo especifica el pago de una Secretaría para el Consejo Regional.

“Se respeta la opinión de los consejeros, pero no la comparto. No hay posibilidad de solucionarlo (el cese de asesores). Uno por la ley, y otra no tenemos presupuesto. (...)

Aquí va a ver una Secretaría sí o sí, y posiblemente sea un solo ambiente para todos”, explicó.

Incluso, con respecto a la posible denuncia por abuso de autoridad, Lozano invitó a los consejeros a concretarla, pues no considera haber incurrido en algún delito.

“Les ruego que la hagan mañana y los felicito, ojalá que no se desanimen. Yo no tengo ningún abuso de autoridad, lamentablemente no tienen abogados que los asesoren”, ironizó.

Asimismo el gobernador regional presentará el próximo martes la propuesta de un nuevo Reglamento Interno del Consejo Regional para que sea debatido por el pleno en la próxima sesión ordinaria. Según el gobernador, el reglamento actual 1) no tiene validez porque no habría sido publicado en el diario oficial y 2) contraviene la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. La propuesta del Ejecutivo presentará modificaciones en los artículos relacionados a la interpelación, gastos del personal de apoyo y licencias.

Lozano advirtió que, si la propuesta es desestimada, denunciará a los consejeros por omisión de funciones.