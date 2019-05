José Antonio Nava delata a su padre y queda en libertad

El hijo contra el padre. José Antonio Nava Mendiola no tuvo que regresar al Perú. Desde Miami se acogió a la confesión sincera con apoyo de la Fiscalía, y el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena levantó la orden de captura en su contra. El viernes 26 de abril fue interrogado por el fiscal José Domingo Pérez. La diligencia se realizó en las oficinas del consulado peruano en Miami. Desde el Perú, vía videoconferencia, lo asesoró su abogado, Mateo Castañeda.

José Antonio Nava Mendiola delató a su padre, Luis Nava Guibert. En su declaración, que el fiscal José Domingo Pérez leyó ante el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, refirió que fue testigo especial de los momentos en que Jorge Barata le entregaba maletines o mochilas con dinero a su padre, secretario del expresidente Alan García.

Refirió que en diversas oportunidades el exsuperintendente de Odebrecht le pidió llevarle maletines a su padre, que él nunca abrió, pero sabía que se trataba de dinero. En otras ocasiones se encargaba de transportar a Barata hasta la casa de su padre.

Maletín con dinero

En todas las ocasiones, el exsuperintendente de Odebrecht llegaba con un maletín o una mochila y se retiraba con las manos vacías. Anotó que la primera ocasión, al llegar con Barata donde su padre, este le pidió que los dejaran a solas.

“A finales del 2006 o principios del 2007, Barata me dijo que había arreglado el apoyo con mi padre y me pidió que lo llevará a la casa de mi padre. Jorge Barata estaba con un maletín en la mano, se reunió con mi padre, y este me pidió que me retire de la conversación. Al terminar, dejé a Jorge Barata en su casa, que era muy cerca de la casa de mi padre”, reveló el gerente de Transportes Don Reyna.

Nava Mendiola refirió que, al regresar a casa, su padre le confirmó que Barata llevó dinero en el maletín, aun cuando no le dijo el monto. Las entregas de los maletines con dinero se realizaban de noche, precisó.

"Jorge Barata me llamaba y me pedía que pasara por su casa para recogerlo y llevarlo a la casa de mi padre. Algunas veces lo recogía y llevaba el dinero a mi padre y otras veces me pedía que yo le llevara unas mochilas en diferentes oportunidades, que nunca abrí, pero sé que había dinero", agregó en otro momento de su declaración.

Apoyo

Los cargos contra José Antonio Nava se habían debilitado tras la declaración de Jorge Barata. Este explicó que el casi medio millón de dólares que ordenó a la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entregarle al hijo de Luis Nava era por agradecimiento de diversos favores, no un soborno.

Según Barata, José Antonio Nava lo ayudó dándole diversa información clave en los proyectos que la constructora realizaba en el Perú, por lo que acordó darle ese dinero como una retribución.

Anotó que si bien el dinero salió de la Caja 2 de Odebrecht no fue un pago ilícito, sino una retribución. Por esto, José Antonio Nava se acogió a la confesión sincera, para ser testigo en la entrega de dinero a su padre, Luis Nava.

Otro colaborador

La Fiscalía informó al juez Sánchez Balbuena que el Equipo Especial Lava Jato había recibido otra declaración, en las últimas horas, del colaborador 17-2017. Este colaborador ha dicho que el 29 de junio del 2009 le ofrecieron US$ 200 mil por apoyar a la constructora Odebrecht en una licitación y que, ganara o no, le darían ese dinero.

Agregó que luego le habían entregado diversos montos, ascendentes a US$ 100 mil para que los entregaran a Luis Nava por la protección política que estaba brindando a la constructora.

La Fiscalía presentó estas evidencias durante la audiencia que realizó el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena para analizar el pedido de prisión preventiva para Luis Nava Guibert y el arresto domiciliario para Miguel Atala.

Apoyo

Obras. Jorge Barata ha declarado que los pagos realizados a Luis Nava y Miguel Atala tuvieron como objetivo lograr el apoyo del expresidente a los proyectos de infraestructura que la constructora Odebrecht realizaba en el Perú, como el Metro de Lima y la Interoceánica.