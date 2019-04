Del Castillo niega haber conversado con Barata ni conocer a Zevallos

Luego de las declaración de Jorge Barata, en el que señala que Jorge del Castillo, su hijo o alguien cercano le avisó la designación de Juan Carlos Zevallos en la Ositran, el congresista aprista negó haber conversado con el exsuperintendente de Odebrecht ni conocer al exjefe del organismo mencionado.

Para La República, el parlamentario señaló que pondría a disposición su celular y el teléfono del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cargo en el que estuvo entre el 2006 al 2008.

“Nunca he conversado con Jorge Barata personalmente ni telefónicamente, así es que no hay ninguna posibilidad de que sea verdad de que yo haya hablado con él para transmitirle el nombramiento de una persona que fue seleccionada en un concurso público”, declaró Jorge del Castillo.

“Tengo el mismo teléfono desde hace muchos años. Lo pongo a disposición para que se levante el secreto de las comunicaciones de esa etapa (2007)”, añadió.

Del Castillo sostuvo que Jorge Barata ha realizado “imputaciones bastantes fuertes” en estos cuatro días de interrogatorios, por lo que tiene que corroborarse lo que ha señalado.

No obstante, respecto a su caso específico, calificó de la declaración de “imprecisa”. Insistió que no hubo llamada de entrada o salida con el teléfono de Barata, “que no lo conozco”. “Se puede haber equivocado, confundido, pero no tengo nada que ver y tengo como probarlo”, sostuvo Jorge del Castillo.

Respecto a Juan Carlos Zevallos, el congresista del Apra expresó desconocerlo, asegurando que su designación en Ositran fue por selección. “No tiene ninguna vinculación ni amical ni partidaria”.

Zevallos Ugarte fue designado jefe de Ositran en febrero del 2007, cuando Del Castillo era premier.